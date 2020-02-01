孩子不愿戴口罩怎么办？ 北京儿童医院专家：父母要以身作则

人民网北京2月1日电（记者 杨迪）1日，国家卫生健康委就新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中孕产妇、婴幼儿和托育机构的健康防护情况举行发布会。北京儿童医院急诊科主任王荃表示，有的家长反映孩子不愿意戴口罩，其实孩子不愿意戴口罩的原因有很多。对于大一点的孩子，可以讲故事或者是讲道理的方法，直接告诉孩子为什么现阶段要戴口罩，如果不戴可能会出现什么样的问题。作为父母一定要以身作则，孩子要戴口罩，您自己也要把口罩戴好。

王荃强调，新型冠状病毒流行期间，我们反复和大家说要减少外出，尤其是要减少去人口密集的场所和不通风的空间，对于孩子尤其是如此。如果孩子要外出，建议一定要去空旷、通风、人少的区间活动。如果要带孩子去这些场所去玩，请家长一定要做到有效的看护，要看住孩子。

“我们知道孩子的手愿意到处去摸、去碰，一旦碰了之后喜欢在自己的眼睛、嘴或者是脸上去摸，甚至有一些小宝宝还愿意用自己的嘴舔一些东西，碰到这种情况一是要看住，二是要及时制止。带小宝宝外出时，可以带一些含有酒精类的一次性消毒液给宝宝进行消毒，回家以后一定要及时更换衣物，及时注意手卫生。”王荃表示。

谈及儿童如何正确佩戴口罩的问题，王荃介绍，其实儿童佩戴口罩和摘取口罩的方式和成人是一致的，需要提醒各位家长的是，因为儿童的脸形相对比较小，尤其是低龄的儿童，所以我们格外强调，家长一定要买适合您孩子的，买儿童专用的一次性口罩，千万不要用大人的口罩代替，因为这样实现不了好的防控作用。

王荃说，经常听到家长告诉我们，在给孩子佩戴口罩时会遇到这样那样的困难，孩子不愿意戴口罩。其实孩子不愿意戴口罩的原因有很多，有时候觉得戴的比较憋闷，喘不过气来，不舒服；甚至有的孩子就是觉得戴口罩害怕、不好看；口罩的带子勒了耳朵，不喜欢。在这种情况下，对于大一点的孩子，我们可以讲故事或者是讲道理的方法，直接告诉孩子，为什么现阶段我们要戴口罩，如果不戴口罩可能会出现什么样的问题。而且作为父母来说，一定要以身作则，孩子要戴口罩，您自己也要把口罩戴好。