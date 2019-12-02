降压药，早吃晚吃差别大

中国中医科学院西苑医院心血管科主任 徐 浩

刘先生患高血压多年，从一些科普文章中了解到，高血压患者夜间不宜服用降压药，理由是睡前服药容易诱发脑血栓和心梗。于是，他每天晚饭后就不敢再服药了。一天晚饭后，他与家人怄气，因情绪激动，突感头晕、恶心，一测血压达160/100毫米汞柱。子女劝其吃药，他坚持说晚上吃降压药有危险，休息一会儿就好了。谁知躺下，不到2小时，就出现喷射状呕吐、剧烈头痛，被紧急送往医院，一测量，血压高达200/120毫米汞柱，诊断为高血压脑病，经诊治病情才逐渐平稳。事后，刘先生非常懊悔，难道科普文章里讲的不对吗？

任何事情都不是绝对的，科普文章讲的只是一般原则，但某些患者，或者出现特殊情况时则要区别对待。由于人体生物钟的作用，正常人群和大多数高血压病人，24小时内血压波动很大：入睡后2小时，血压可比白天降低约20%；夜间2~3时，血压降到一天中的最低点；至凌晨，血压又呈现上升趋势；上午8~9时，达到高峰；以后又逐渐下降，至下午16~18时，达到另一峰值。因此，人的24小时血压波动曲线呈“双峰一谷”特点，很像一把勺子。

如果患者想确定自己的血压波动情况，可到医院做24小时动态血压监测以明确类型。如果没有条件，可请家人夜间每两小时帮忙测一次血压，以确定是否需要夜间服药。夜间（晚22时至次日6时）血压较白天下降大于10%的高血压被称为勺型。这类高血压患者夜间确实不宜服用降压药，否则2小时后达到药物高效期，可能导致血压大幅下降，影响心、脑、肾等脏器供血，使血流变缓，脑组织供血不足，血液凝固性增高。尤其是老年人伴有动脉粥样硬化时，血管内膜粗糙，更易形成血栓，阻塞心脑血管而发生缺血性脑中风，引起心肌供血不足，诱发心绞痛和心梗。对于这类病人，建议每天末次降压药安排在睡前3~4小时。

部分高血压患者夜间血压不降或下降幅度极小，这种血压波动类型被称为非勺型，特别多见于严重高血压，有心、脑、肾等器官损害，或严重失眠和部分睡眠呼吸暂停综合征患者。这部分患者血压昼夜波动幅度减少或消失，夜间血压持续在较高水平，会使心、脑、肾血管长期处于过度负荷状态。如果夜间不服用降压药，血压不能得到有效控制，容易引起慢性损害，甚至诱发心脏病和中风。这类人就有必要在夜间服用降压药。

即使血压表现为夜间下降的正常规律，但某些特殊情况下可能会导致血压暂时升高，如情绪激动、熬夜、失眠等。此时，应及时测量血压，并与平时夜间血压作对比，必要时可临时服用1次降压药，剂量为白天单次的一半。

所以，夜间要不要服降压药不能一概而论。不同患者之间存在较大个体差异，加上病情、病程、脏器损害程度和并发症不同，应根据具体情况，特别是夜间血压变化，决定如何服用降压药。▲