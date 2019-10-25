药物作用在人体反应各不相同。男性和女性生理上有差别，生殖系统各有不同，身体结构也有所差别，因此在临床用药的疗效及不良反应发生方面也有不同。下面5类药物，男女用后差别很大。

1.血管紧张素转换酶抑制剂，如卡托普利、依那普利等。雌激素、雄激素等性激素会对肾素血管紧张素醛固酮系统（RAAS）产生不同作用，雌激素起抑制作用，雄激素起促进作用。对于女性来说，服用血管紧张素转换酶抑制剂后，产生咳嗽的不良反应要高于男性。

2.由人体内的药物代谢酶CYP3A4所代谢的心血管药物，包括阿托伐他汀、地尔硫卓、雌二醇、洛伐他汀、尼莫地平、奎尼丁、维拉帕米及辛伐他汀等。服用这些药物，女性比男性不良反应更多。

3.阿片类镇痛药。阿片类药物镇痛反应的性别差异近年来越来越引起关注。动物实验表明，雄性动物对阿片类药物的镇痛反应强于雌性。但人体研究恰恰相反，阿片类药物对女性的镇痛作用更强。性别差异在镇痛方面最一致的证据，来自于对手术后患者口服使用的K受体激动剂和拮抗剂的研究，这类药物在女性应用中，具有镇痛和镇静的特性。

4.β受体抑制剂卡维地洛。该药是治疗高血压的有效药物，能够阻断受体，用于治疗高血压，预防心律失常和心绞痛。其在女性体内的生物利用度略高于男性，这些差异可能与女性体重较轻有关。

5.抗精神病药奥氮平。奥氮平是一种重要的抗精神病药物，同时具有抗精神病及稳定心情的作用，可有效治疗一系列精神障碍。研究结果显示，奥氮平在睡眠效果方面存在显著的药物性别差异。服用奥氮平后，女性的慢波睡眠增加，男性则减少。在深度睡眠中也观察到明显的性别效应，女性的睡眠时间比男性更长。

此外，女性身体的体脂百分比较高，体重又较男性轻，故半衰期较长的脂溶性药物和水溶性药物可能会在女性体内代谢较慢。此外，女性心电图QT间期较男性更长，因此女性服用延长QT间期的药物会比男性更容易引起致命性室性心律失常。▲