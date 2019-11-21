关于高血压的这些疑问，一文为你解答

高血压是最常见的慢性病之一，目前，全国范围内共有2.7亿高血压患者。很多高血压患者对这种疾病都不太了解，关于高血压的疑惑，本文将一一为您解答。

首先，血压达到多少才被认定是高血压呢？在未使用降压药物的情况下，非同日3次血压测量收缩压≥140mmHg和（或）舒张压≥90mmHg，可诊断为高血压。家庭血压测量值判断标准不同于诊室血压，若家庭血压读数≥135/85mmHg，则被认定为高血压。

那我们该如何监测血压呢？其实，监测血压的方式有很多种，诊所、社区卫生室或医院都可以测量血压。目前，家庭血压监测也已成为有效提高高血压监测率与控制率的重要手段。家庭自测血压推荐全自动上臂式血压计，可以更准确、更全面地反映一个人在日常生活状态下的血压水平。通过定期测量血压可以及时发现血压升高问题，从而对高血压进行及时诊断和治疗，预防心脑血管并发症的发生。

那么，服用降压药后，血压正常了就可以停药了？其实，这种想法是错误的。高血压和伤风感冒不同，高血压不能治愈，只能通过综合治疗被控制，这就需要长期、甚至终生服降压药。停药后，血压会再次升高且波动过大，对心、脑、肾靶器官的损害更严重。正确的做法是：那些长期的血压控制达标、能严格坚持健康生活方式的患者可逐渐减少药物的剂量和种类，但是在减药的过程中，必须定期监测血压的变化。

长时间服用同一种降压药会不会产生“耐药性”呢？其实，这种情况也是有可能的，如果你选择了正确的降压药，血压控制良好且没有出现不良反应，则说明目前服用的降压药对自己是最合适的，就没有必要换药。除非血压控制不佳或随着季节变换，血压动态出现波动，这时患者就有必要根据血压水平适当调整降压药，但需要在专业医生指导下进行。

临床实践证明，高血压发现越早越好治疗。中青年患者刚患上高血压时，大多只是单纯性的血压升高，不伴有动脉硬化、心、脑、肾、眼等问题，如果治疗及时，完全可以恢复到正常血压状态。

本文由吉林市人民医院心内科副主任医师王欣进行科学性把关。