过去已有不少关于老年痴呆症的风险因素研究，近日荷兰科学家针对患者认知能力下降速度的影响因素又进行了一项研究，他们发现，血压波动可能是主因之一。

荷兰拉德布德大学内梅亨大学医学中心的研究团队从一项随机试验中选取了460位患有轻度至中度阿尔茨海默病的患者资料，他们的平均年龄为72岁。将参试者在临床试验中心提供的3次以上血压测量数据进行对比分析后发现，那些在1.5年内血压变异性最高的人，比血压变化不大的参试者表现出更快的认知下降速度。此后，研究人员让其中46名参试者提供每日血压监测数据。结果发现，患病早期的日均血压波动与患者认知下降的进展之间存在显著相关性。研究结论发表在《高血压杂志》上。

研究作者、拉德布德大学尤尔根·克拉森博士表示，人类治疗阿尔茨海默病的能力目前非常有限，因此，即使是可以减缓疾病发展的微小进展也显得意义重大。患者或许可以通过良好的血压管理，达到防止认知功能进一步恶化的目的。▲

（萧忠彦）