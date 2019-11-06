血压波动会伤害记忆
过去已有不少关于老年痴呆症的风险因素研究，近日荷兰科学家针对患者认知能力下降速度的影响因素又进行了一项研究，他们发现，血压波动可能是主因之一。
荷兰拉德布德大学内梅亨大学医学中心的研究团队从一项随机试验中选取了460位患有轻度至中度阿尔茨海默病的患者资料，他们的平均年龄为72岁。将参试者在临床试验中心提供的3次以上血压测量数据进行对比分析后发现，那些在1.5年内血压变异性最高的人，比血压变化不大的参试者表现出更快的认知下降速度。此后，研究人员让其中46名参试者提供每日血压监测数据。结果发现，患病早期的日均血压波动与患者认知下降的进展之间存在显著相关性。研究结论发表在《高血压杂志》上。
研究作者、拉德布德大学尤尔根·克拉森博士表示，人类治疗阿尔茨海默病的能力目前非常有限，因此，即使是可以减缓疾病发展的微小进展也显得意义重大。患者或许可以通过良好的血压管理，达到防止认知功能进一步恶化的目的。▲
（萧忠彦）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn