专家提醒：冬季易引发冠心病 应减少户外运动
随着社会节奏变快，“猝死”频发引起大众关注。专家提醒，冬季易引发冠心病，应注意保暖，减少户外运动，保持健康生活方式。
青海省人民医院心血管内科主任医师苏晓灵介绍，冠心病是由于冠状动脉粥样硬化导致斑块破裂、急性血栓形成或冠状动脉痉挛等引起的心脏缺血相关的一类临床急危重疾病，临床初期通常表现为心慌、胸闷、心悸、乏力等，可导致心绞痛、心肌梗死、休克、甚至猝死等，严重影响病人的健康甚至危及生命，具有发病率高、延误率高、临床危害大等特点，并具有年轻化的趋势。
专家指出，引起冠心病的原因除了高血压、高血糖、高血脂、遗传等自身危险因素外，不良的生活习惯或方式也不可忽视，如吸烟、酗酒、高脂高盐高嘌呤饮食、过多应酬、休息欠佳、工作压力大、一次运动过多等。
苏晓灵提醒，冬季是冠心病的高发季节，室外气温低，寒冷会引发血管收缩，血液流动缓慢。建议做好保暖工作，减少户外运动。若突然发生心前区疼痛不适，应由家人陪同下紧急送至医院救治，感觉胸痛明显或者状态不好时，应及时拨打“120”急救电话。（记者央秀达珍）
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