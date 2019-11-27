俞新乐：浙江省各县级医院在服务能力和管理精细化层面均有提升

浙江省卫生健康委医政医管与药物政策处处长俞新乐致辞

11月25日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会在浙江杭州举行。浙江省卫生健康委医政医管与药物政策处处长俞新乐参加了本次活动并致辞。俞新乐表示，近年来，在国家卫生健康委员会医政医管局的指导下，浙江省依托“双下沉、两提升”项目和医联体工作的推进，浙江省各县级医院在服务能力和管理精细化层面均得到大幅提升。

对于浙江省县域医院的布局情况，俞新乐介绍说，浙江有30余家县级医院已经达到三级医院的综合实力，浙江所有县的第一人民医院均达到二级甲等以上水平。同时，这几年整体县域就诊率持续提升，从整个疾病的诊治能力来讲，不仅是常见病、多发病能够在县里解决，不少疑难重症疾病，三四级大手术也能够在县域完成。

“解决人民群众看病就医，尤其是常见病、多发病问题的关键在于县级医院的医疗服务能力。”俞新乐说，从2017年开始，浙江省把1100家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）和218家县级医院整合成161个县域医共体，为统筹县域资源奠定了基础，为提升整体县域医疗服务能力注入推动力。

但是，浙江同样存在县域间资源不平衡、医疗资源配置不充分的问题。如何均衡推动县域医疗服务能力提升，是目前面临的重要问题。

俞新乐表示，下一步，组织好县级医院积极参加“强县域 千县行”全国片区交流会，通过交流和学习，借鉴兄弟省份的正确做法，充分领会国家卫生健康委医政医管局未来对县域医院能力提升的要求，持续提升浙江县域医疗服务能力。（刘卿）