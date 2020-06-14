县域医疗卫生人员服务能力提升工程试点启动会在德州召开

6月13日，国家卫生健康委县域医疗卫生人员服务能力提升工程试点启动会在德州举行。国家卫健委和省卫健委相关领导、国内顶尖专家学者、行业企业及媒体代表参会，为推动县域医疗卫生人员临床诊疗能力的发展贡献力量。

德州市市委书记李猛在致辞中表示，这次县域医疗卫生人员服务能力提升工程在德州开展试点，将有力推进德州市全面落实分级诊疗制度，切实解决优质医疗卫生资源不足、结构布局不够合理、群众就医不够便捷等问题，尽快实现县域就诊率90%、县域内基层就诊率65%的目标，为全市人民群众提供更高质量、更加便捷、更为经济的医疗卫生服务。

谈到本次县域医疗卫生人员服务能力提升工程试点的重大意义，国家卫生健康委能力建设和继续教育中心主任杨爱平表示，该工程致力于采取一系列措施，全面落实优质教学资源下沉和优质教学资源供给，强化继续医学教育培训的针对性、精准性、实用性，有效提升县域医疗卫生人员的服务能力和水平，为广大人民群众提供更加优质高效的卫生健康服务。

为了进一步推动”县域医疗卫生人员服务能力提升工程”建设工作，中国初级卫生保健基金会理事长曹锡荣介绍：“中国初级卫生保健基金会设立专项基金办公室，全面支持试点工作开展，为建立健全分层、分级、分类的医疗卫生专业技术人员继续医学教育体系贡献一份力量。”

山东省卫生健康委副主任秦成勇表达了对本次工程试点的期待。他说：“今天共同见证‘县域医疗卫生人员服务能力提升工程德州试点’启动这一德州市卫生健康事业发展史上的重要时刻，这是德州市建设‘健康德州’、推进医疗卫生资源共享、促进优质医疗卫生资源下沉的一项重要举措，对于提高德州市整体医疗卫生服务能力、加快全市卫生健康事业和经济社会发展必将发挥巨大的推动作用。”

在启动仪式环节，杨爱平宣布本次县域医疗卫生人员服务能力提升工程试点正式启动。

此外，德州市人民政府副市长范宇新还在会上介绍了德州市医疗卫生工作总体情况，陵城区人民政府区长李希岩与大家分享了紧密型县域医共体的建设经验，国家卫生健康委能力建设和继续教育中心继续教育处处长宋仙保对县域医疗卫生人员服务能力提升工程进行了详细介绍，北京大学第一医院介入血管外科主任邹英华介绍了介入专科培训体系及共建标准，德州市人民医院书记程吉东对本次工程试点介入专科培训基地进行了介绍。

会后，活动组织相关领导和专家学者对德州市人民医院和陵城区人民医院进行走访参观。

与会领导、专家们认为，本次县域医疗卫生人员服务能力提升工程试点，是促进我国优质医疗资源下沉的一次有力探索，县域医疗卫生人员能力提升需要来自政府、医院、专家、基层医生和社会多方的共同努力，他们将进一步沟通交流，助力推动县域医疗卫生人员服务能力提升和医疗服务体系建设。