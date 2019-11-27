血压降至正常范围就可停药吗？

血压降至正常范围不能随便停药。

部分患者在血压高的时候用药，血压低的时候撤药，认为符合“省钱的经济原则”。随意停用降压药物会造成血压忽高忽低，而忽高忽低的血压很容易对血管壁造成伤害，使通透性加大，或者脂质沉淀使血管硬化甚至形成斑块，堵塞血管。

患者应定期在家中测量血压，根据所测得的血压水平，与诊治医生进行讨论，再由医生决定是否需要调整降压药的剂量或停药。

如果血压正常就停药，血压将恢复到治疗前的水平甚至更高。血压波动过大，对心脑肾等器官损害更严重。

降压药需长期服用。选择适合的药物，将血压控制在适合的范围内，才能减少对身体的危害。

血压降得越快越好吗？当然不是！高血压是一个长期的缓慢过程，人体对此具有一定的调节能力，可以逐渐适应(故而有些患者并没有不适的感觉)，降压治疗应缓慢进行，不能求之过急。持续、平稳降压才是正确的降压原则，血压达标通常需4～12周。但血压并不是降的越低越好，如果超出了调节范围，重要的脏器血流量不能保证，反而会造成头晕、心悸等不适。