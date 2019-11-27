血压降至正常范围就可停药吗？
血压降至正常范围不能随便停药。
部分患者在血压高的时候用药，血压低的时候撤药，认为符合“省钱的经济原则”。随意停用降压药物会造成血压忽高忽低，而忽高忽低的血压很容易对血管壁造成伤害，使通透性加大，或者脂质沉淀使血管硬化甚至形成斑块，堵塞血管。
患者应定期在家中测量血压，根据所测得的血压水平，与诊治医生进行讨论，再由医生决定是否需要调整降压药的剂量或停药。
如果血压正常就停药，血压将恢复到治疗前的水平甚至更高。血压波动过大，对心脑肾等器官损害更严重。
降压药需长期服用。选择适合的药物，将血压控制在适合的范围内，才能减少对身体的危害。
血压降得越快越好吗？当然不是！高血压是一个长期的缓慢过程，人体对此具有一定的调节能力，可以逐渐适应(故而有些患者并没有不适的感觉)，降压治疗应缓慢进行，不能求之过急。持续、平稳降压才是正确的降压原则，血压达标通常需4～12周。但血压并不是降的越低越好，如果超出了调节范围，重要的脏器血流量不能保证，反而会造成头晕、心悸等不适。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn