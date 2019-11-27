女性经期不宜拔牙 不宜空腹或吃得过饱
24岁的小李是长沙某事业单位职员，近日她出现智齿疼痛，想到口腔医院拔掉。“是不是在经期？”医生问，小李回答是在经期，于是医生给小李做了牙疼的应急处置后告之她，经期结束一周后再来拔牙。
“女性在经期不宜进行拔牙或种植牙手术。”长沙市口腔医院五一路院口腔修复科副主任医师蔡惠解释，月经期，女性的血液凝固性降低，若在月经期种植牙或做其他手术，都可能发生大出血。同时月经期间女性的痛觉神经比较敏感，全身的抵抗能力相对下降，经期拔牙会更觉疼痛，且易发生感染。女性拔牙最佳期是月经期后的8～14天，其中以月经后第10天为佳，此期间拔牙出血量少、痛感轻、术后感染的概率下降、伤口愈合快。
此外，在女性几个特殊阶段，能不能拔牙也应了解。女性在怀孕头3月和怀孕后3月不能拔牙，怀孕早期拔牙易引发流产，怀孕后3个月拔牙易引发早产；孕妇可在怀孕4～6个月时期治疗牙病。女性青春期易患牙周病，发育时期的少女易出现口臭、牙龈出血、牙周溢脓等牙周疾病的症状，而且这个时期牙周炎发展迅速，易引起牙齿的松动、牙齿出现缝隙等，影响美观；青春期少女如出现牙龈出血、口臭等症状，要及时治疗，防止牙齿松动。更年期妇女，身体衰老的速度加快，出现骨质疏松，其中牙槽骨最先发生疏松萎缩，牙齿逐渐松动脱落，此期更应注意保持口腔卫生。
蔡惠表示，做好拔牙前的准备非常重要。如了解自己的智齿是不是必须要拔除；提前处理好学习、工作上的问题；穿着舒适得体的衣服，服装以深色为宜；拔牙不宜空腹，避免因紧张发生低血糖，也不宜吃得过饱；拔牙前一天晚上要保证好睡眠，不熬夜；老人拔牙建议家人陪同；拔牙者不要自己开车，因为有麻醉药物的影响。(全媒体记者 杨蔚然 通讯员 余涛 刘芳)
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