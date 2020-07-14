先成为医生，再做口腔医生

说到口腔医院，大家第一时间想到的就是“拔牙”“补牙”，口腔医生也常被称作“牙医”。北京大学口腔医院培养医学生的理念则有所不同：牙科不能仅以牙齿为对象，而应是口腔全部，甚至要由口腔而联系到全身。现代牙科学教育，不能仅以培养出只掌握修补技术等重复操作的“牙匠”为培养目标。

北大口腔医院重视对学生进行宽基础、广谱性培养，课程囊括临床医学、人文素养等诸多方面。口腔医学八年制本博连读生培养体系中，在医学预科阶段（一年级新生），学习相关人文课程和通识课程；在医学基础阶段，学院设置与口腔医学相关的基础医学课程，夯实学生的基础医学知识；之后，学生赴北京大学深圳医院进行为期8个月的临床医学专业课学习。在此期间，他们要学习内外妇儿等14门临床医学课程，并进行相应的临床实习和见习；从大四开始进入口腔医学专业学习阶段，专门设立口腔医学人文教学组，开设医学人文课程；同时重视思政课程，在理论课、前期实习和临床实习中渗透医德医风教育。在8年专业培养后，学生还可以选择继续攻读博士后，成为具有“科研能力的口腔临床医生”。

同时，为完成“五年制能完成口腔综合病例诊治，八年制学生能完成口腔专科病例诊治”的最基本目标，医院高度重视专业操作性培养。

学生在五年级时进入临床实习阶段，按照临床实习轮转要求，学生要依次进行牙体牙髓病学、牙周病学、儿童口腔医学、口腔修复学、口腔颌面外科学门诊、病房及口腔黏膜病学、口腔颌面医学影像学等7个学科的轮转。医学院非常重视这一阶段的临床教学工作。保证每人一把牙椅，为每个学生提供充足的临床实习机会。为保证各专业教学的规范性和统一性，实习室和生产实习带教老师均由各专业教学组委派，且均由高年资教师进行全脱产带教——全脱产的带教，就是为了保障带教教师全身心地投入到本科生的实习教学中。这一全脱产，就是两年。在这两年里，带教老师们陪伴学生成长，帮助学生们完成医学生到口腔医生的过渡，同时也教学相长，提升自己的教育教学能力。除了接受中青年带教老师的悉心指导，为了快速提高同学们掌握规范的临床操作技能，科室还专门安排了每周一次的专家带教。这里，教授、副教授等高级职称的“大咖”不仅教给学生们如何规范地临床操作，更能将他们严谨的治学精神潜移默化地传授给同学们。

八年制学生每年就业率为100%，且90%以上为三甲口腔专科或综合类医院。在2020年QS世界大学牙科学科排名中，北大口腔医院位列第二十名，其中雇主评价排在第五位。2014级口腔医学五年制毕业生毛雅晴说，“医师这一职业需要不断地积累与学习，我很感激实习的这一年，让我初识了口腔医学的全貌，让我能更有勇气、全力以赴地为每一位患者解决口腔疾病的困扰。”

《 人民日报 》（ 2020年07月14日 13 版）