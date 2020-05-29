经期健康对女性健康至关重要

“‘大姨妈’的来临是一个女性发育成熟的标志，对于女性的生理心理都会产生巨大影响。” 5月21日，首都医科大学附属北京市妇产医院主任医师刘朝晖教授在接受中国妇女报·中国妇女网记者采访时这样说。

女性健康大数据报告显示，我国女性对于“姨妈期”（经期，因为年轻女性更爱用“大姨妈”指代月经）健康的重视度有所提高，但女性生殖健康依然面临严峻挑战。特别是互联网时代健康知识获取渠道广泛复杂，让人难辨真伪。女性应从哪些渠道汲取更专业、更全面的健康知识？刘朝晖教授建议，用互联网平台对女性健康进行分层管理，不仅可解决女性必要的健康需求，也可更合理分配医疗资源；而对于女性而言，也方便更好学习健康知识，科学管理自身健康。

“大姨妈”是女性成熟标志，经期健康对女性健康意义重大

“现在女性健康存在的误区不少，如经期卫生问题。”刘教授说，比如：来月经了该不该洗，用什么洗，如何清洗；性生活中存在的卫生问题；经期和围绝经期情绪的管理问题……“其实，这些疑惑都可通过像大姨妈APP等女性健康管理软件去寻求答案，让其成为女性日常保健的得力助手和科学卫士。”

刘教授还建议，为使健康科普宣传更通俗易懂，把女性生理期称为“姨妈期”也许更乐于为年轻女孩们接受。“目前在学校教育中，对于女生生理卫生教育还十分有限，如果能在网络教育中把健康宣教做得科普化、有趣化，让孩子们更乐于接受，可在很大程度上弥补学校教育的不足。”她举例说，如果女孩子十几岁刚开始来“大姨妈”时就去使用女性健康APP，足可以用上一二十年，这个过程其实也是健康知识日积月累的过程，希望这类APP可作为青春期女孩生理期健康教育的一个很好补充。

“‘姨妈期’是女性正常生活中的一部分，并不是什么难言之隐，而且经期健康对女性健康意义重大。”刘教授提醒说，“我认为互联网医疗更重要还应进行健康知识的教育和普及，女性想要了解的如‘大姨妈’预测、排卵时间预测等一些简单问题完全可以通过女性健康APP来答疑解惑。”而且，“我们更要告诉女孩子‘姨妈期’一定要注意卫生，不洗盆浴、不泡温泉，不放药，避免剧烈体育运动；经期同房有可能会造成感染、甚至大出血；无论是否经期，清洗外阴都是每天必需。至于月经不调是否需要干预，可借助女性健康APP先判断，如果发现确有异常，再进一步去医院就诊，这样做最节省时间和资源。”

互联网医疗蓬勃发展，运用健康APP对女性健康进行全周期分层管理将是大趋势

刘教授指出：“医疗机构目前能做的健康科普教育十分有限，医生对于科普的宣传最好可以借助一些社会资源和网络平台，及时传递科学正确的健康知识。”

比如很多女性每年会做体检，如何读懂体检报告就是一个难题。刘教授说，“体检报告是不需要到医院让医生来解读的，通过一些互联网医疗平台完全可以自己解决，这样可节省大量医疗资源。还比如紧急避孕、人流手术等问题，都可以通过女性健康APP先去咨询，这样去医院咨询的人就会少很多。” 她建议，女性还可从健康APP设置的小问卷中随时了解自己的健康状况，并通过APP提供的个性化方法初步解决。未来的健康APP也可以设计一些试纸供女性做自我检测，上传后再由专业人士来甄别判断。

刘教授提醒说，女性自身的健康保健，需要全周期、全维度的科学健康管理，未来可以把女性一生分成各个阶段去提供更有针对性的专业服务，解决不同时期女性不同层次的健康需求，这种模式应该提倡并进行更深入的探索和细化。（记者 王凯）