糖尿病强化治疗 最应警惕低血糖

统计显示，我国现有1.14亿糖尿病患者，其中95%以上是2型糖尿病人。对于2型糖尿病的治疗，临床上常采用胰岛素强化治疗，该治疗方法效果显著。但是此治疗方法的实施过程中，患者低血糖的发生率较高。在日前举行的“即刻行动，不做‘隐’糖人”糖尿病筛查和患者教育项目启动会上，中华医学会糖尿病分会现任主委、南京鼓楼医院内分泌代谢科主任朱大龙教授表示，强化治疗最好在医生的监控下进行，预防低血糖是重点。

低血糖是指血糖降得太低，一般临床上诊断的标准是指血糖低于3.0mmol/l。低血糖是糖尿病治疗过程中很常见也很重要的一种急性并发症。轻微的症状有饥饿感、心慌、出冷汗、浑身无力、面色苍白、头晕、手抖等。严重的低血糖甚至可出现精神症状，如抽搐或嗜睡，意识丧失、昏迷乃至死亡。

“我们提倡在糖尿病的强化治疗过程中，合理使用胰岛素及降糖药物，遵医嘱服药。患者要定时定量进餐，适度规律地运动，忌酒。加强血糖监测，尤其是病人的自我监测，以便及时发现无症状的低血糖。”朱大龙说。（全媒体记者张青梅）