胰岛素用过量真能要人命 调节还需遵医嘱

小张尽管40岁不到，却是个“老糖友”，患糖尿病10年，根据医嘱，需要注射预混人胰岛素30R。考虑到每天去医院注射不方便，他决定自行在家里注射，同时自行监测血糖，血糖一直控制在理想状态。但是，前不久小张发现血糖居高不下，他自认为是胰岛素剂量太小，于是逐步加大剂量，然而血糖仍然不能有效控制，却出现头痛、眩晕、欲吐、全身水肿的症状。家人发现情况不对，马上送小张去医院。医生了解情况后告知小张，这是胰岛素使用过量后发生的不良反应。

医生说，胰岛素过量不但会发生像小张那样头痛、眩晕、欲吐、全身水肿的症状，还可发生行动笨拙、发抖、视觉模糊、心跳加快、语言含糊、大汗淋漓、行走困难、神志不清等症状，严重可发生惊厥或昏迷，如果不及时救治，甚至会死亡。为此，小张住院后医生把预混人胰岛素30R调整为中效人胰岛素20u联合口服降糖药，结果空腹血糖及餐后血糖均可达标。胰岛素是一把“双刃剑”，使用得当是糖尿病患者的治病“武器”，使用不当有可能成为杀人“凶器”，这并非危言耸听。

1957年5月4日，英国约克郡有一名30岁的年轻女性名叫伊丽莎白，死在自家的浴缸之中，她的丈夫38岁的肯尼斯巴洛立即报警。经尸检，细心的法医官、英国西北法庭科学实验室的艾伦卡利博士发现死者臀部，共有4个细小的针眼，左右两边各两个，而且死前曾经大量出汗。法医官提出，这是注射过某种药物，才导致了她丧失反抗能力。法医们立即提取了4个针眼附近的组织，进行仔细的筛查试验，得出结论：过量胰岛素致使伊丽莎白死亡。这一案件被称为“第一起胰岛素杀人案件”。

我国也曾发生过给正常人注射胰岛素致人死亡的案件。2015年，某市一家三甲医院分院一名护士因与男友发生矛盾，给男友注射大剂量胰岛素，导致其男友因中枢神经功能和呼吸功能衰竭而死亡。

不难看出，过量注射胰岛素会产生严重药物不良反应，因体内胰岛素过多，血糖会迅速下降，脑组织受影响最大，可出现惊厥、昏迷和休克，甚至死亡。对一个正常人来说，注射超过1毫升的胰岛素，就有可能发生休克，剂量再大时，就会因为低血糖对脑细胞造成不可逆的伤害而死亡。

业内专家指出，胰岛素能促进全身组织对葡萄糖的摄取和利用，并抑制糖原的分解和糖原异生，因此，胰岛素有降糖的作用。但是，千万不要以为药用得越多，病就控制得越好。如果正常剂量胰岛素难以控制血糖，可调整胰岛素品种，或联合运用口服降糖药。

另外，注射方法不对也会造成胰岛素过量。如预混胰岛素在注射前应充分混匀，混匀不充分会造成短效胰岛素注射比例增加而引起低血糖。注射短效或预混胰岛素后需等候20~30分钟再进餐，患者此时如果做家务，一旦运动过量也会导致低血糖。

因此，除了要掌握胰岛素剂量，还应注意注射方法。应尽量避免胰岛素加量过快；胰岛素调整过程应从小剂量开始，缓慢加量，切勿盲目加量，胰岛素每日总量超过每公斤体重0.8u时，常常不能提高降糖效果，有时反而使血糖更高，容易出现隐匿的或严重的餐前低血糖。如果发现使用正常剂量胰岛素疗效不佳，不要自行增加剂量，正确的做法是上医院，根据医生的建议调整治疗方案。