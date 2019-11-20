2019年提高抗菌药物认识周启动 促进抗菌药物合理使用

11月18日，2019年提高抗菌药物认识周启动仪式在京举办。本次活动由国家卫生健康委医政医管局主办，健康报社承办，国家卫生健康委抗菌药物临床应用与细菌耐药评价专家委员会、国家卫生健康委真菌病监测网协办，世界卫生组织驻华代表处支持。

2019年提高抗菌药物认识周启动仪式现场（左一：农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华；左二：国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉；右二：世卫驻华代表处医学官员利千基；右一：健康报社社长、党委书记邓海华）

18日至24日是世界提高抗菌药物认识周，今年的活动主题是“着眼未来 停止过度使用和误用抗菌药物”。此次会议希望通过宣传周系列活动，宣传普及抗菌药物知识，营造良好的社会氛围，促进公众认识水平的提高，促进抗菌药物合理使用。

会上，全国抗菌药物临床应用监测网负责人杨小强通报2018年临床应用监测结果；全国细菌耐药监测网负责人刘晓琳通报2018年细菌耐药监测结果；全国真菌病监测网负责人王瑶通报真菌病网监测结果；中国兽医药品监察所标准处副处长巩忠福通报中国兽用抗菌药监管及使用情况。山西省卫健委医政医管局、上海市卫健委药政处，吉林大学第一医院、南京鼓楼医院等领导同志就抗菌药物合理使用公众宣传及管理等进行经验分享。

国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉表示，细菌耐药问题已经成为全球公共健康领域的重大挑战，也是各国政府和社会广泛关注的世界性问题。作为世界上最大的发展中国家，抗菌药物管理中仍然存在一些不容忽视的问题：社会公众对抗菌药物的认识有待加强，人民群众用药习惯急需改变，地域间管理状况差距较大，基层医务人员用药水平不高等，抗菌药物管理体系发展不平衡不充分的问题仍然比较突出。要解决这些问题，提高认识是第一位的，没有对问题清晰的认识，就无法有效解决问题。

农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华表示，抗菌药物与人体健康密切相关，兽用抗菌药物残留和动物源细菌耐药性问题同样事关人体健康。农业农村部高度重视兽用抗菌药治理问题，坚决贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，坚持“产、管”结合、标本兼治，强化兽用抗菌药审批、生产、经营、使用全链条监管，深入推进兽用抗菌药综合治理。严格兽药审批准入监管，强化兽药生产经营监管，开展兽药残留监控和耐药性监测。实施兽用抗菌药使用减量行动，加强科学用药宣传。

健康报社社长邓海华表示，健康报高度重视抗菌药物科学管理的宣传和科普工作。不仅在报纸上开设专栏，报道医疗机构开展抗菌药物合理使用工作的典型案例，还充分发挥新媒体健康中国客户端、微信等进行报道，全方位多角度传播正确使用抗菌药物理念，科普抗菌药物的使用误区，包括滥用抗菌药物的危害等，作为重点宣传的主题。

今年的宣传活动，除了公开发布《中国抗菌药物管理和细菌耐药现状报告（2019年版）》，还在国家卫健委官方网站上同步刊载抗菌药物合理使用的一图读懂、海报标语等，采用通俗易懂的语言，以图文并茂的形式向社会公众传播相应知识。