污水反映各国细菌耐药性
据美国《科技日报》报道，一项由丹麦技术大学领衔的国际研究，对60个国家的74个城市收集的下水道污水进行了全面分析，揭示了不同国家细菌对抗菌药物的耐药性。
研究人员绘制了污水样本中的所有DNA材料，并根据细菌对抗菌药的耐药性将各国分为两大类。北美、西欧、澳大利亚和新西兰的细菌耐药性较低，亚洲、非洲和南美洲的细菌耐药性较高。巴西、印度和越南细菌在耐药性基因方面的多样化程度最高，而澳大利亚和新西兰最低。
分析显示，一个国家细菌耐药性与该国卫生条件和人口总体健康状况有关。研究第一作者弗兰克说：“齐心协力改善耐药率高的国家的卫生条件，将是抵御细菌耐药性的一种非常有效的策略。” （王海洋）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn