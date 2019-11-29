污水反映各国细菌耐药性

据美国《科技日报》报道，一项由丹麦技术大学领衔的国际研究，对60个国家的74个城市收集的下水道污水进行了全面分析，揭示了不同国家细菌对抗菌药物的耐药性。

研究人员绘制了污水样本中的所有DNA材料，并根据细菌对抗菌药的耐药性将各国分为两大类。北美、西欧、澳大利亚和新西兰的细菌耐药性较低，亚洲、非洲和南美洲的细菌耐药性较高。巴西、印度和越南细菌在耐药性基因方面的多样化程度最高，而澳大利亚和新西兰最低。

分析显示，一个国家细菌耐药性与该国卫生条件和人口总体健康状况有关。研究第一作者弗兰克说：“齐心协力改善耐药率高的国家的卫生条件，将是抵御细菌耐药性的一种非常有效的策略。” （王海洋）