山西读者尹女士问：之前喝的国产牛奶颜色发白，最近喝了一个国外的牌子，颜色有点发黄，这是为什么？

中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授范志红答：牛奶有点淡淡的黄色，有两种可能：一是牛奶里的胡萝卜素多一些。特别是在加工程度比较低、乳化不太充分的情况下，奶油中胡萝卜素的黄色就容易表现出来。牛奶经过压力均质处理之后，脂肪球变小，乳化程度提升，散射光线之后，牛奶就会显得比较白。第二种可能是加热过度，那就是美拉德反应产生的轻微褐变，说明奶里多种营养素有损失。美拉德反应是羰基和氨基之间的反应，牛奶中的维生素B1、维生素B6和赖氨酸都容易因为美拉德反应而损失。

国外的常温奶是漂洋过海运来的，保质期长达1年（我国常温奶保质期是6个月），因为怕长时间储藏引起变质，拼命加热灭菌，从而容易出现轻微褐变的现象。