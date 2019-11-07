阿斯利康将在上海打造全球研发中心 聚焦新药研发、人工智能和大数据整合服务领域

2019年11月6日 ， 第二届中国国际进口博览会期间（以下简称“进博会”），阿斯利康宣布与上海市政府战略合作再升级，将现有阿斯利康上海研发平台升级为全球研发中心，并成立AI创新中心。

据了解，全面升级后的全球研发中心将落户上海市静安区，聚焦患者需求最迫切的疾病领域，通过开发人工智能、大数据、生物分析及转化医学等新功能，进一步提升中国在全球新药研发网络中的战略地位，发挥其在早期研发、全球准入、转化科学等领域的核心作用，助推更多本土及全球新药在中国进行早期研发及孵化，引领全球。未来，该中心将协同AI创新中心，利用最新的数字技术赋能研发创新。同时，新建AI创新中心，全面打造覆盖从研发、生产、运营到商业化全程，以最新人工智能技术赋能医疗服务的新业态。AI创新中心将设立专项团队，专注于与技术公司和本地初创公司合作，开发创新解决方案，惠及更多患者。通过此次进博会的平台，升级后的全球研发中心将与AI创新中心、药品贸易服务等业务领域组成新的业务实体——阿斯利康上海医药有限公司。未来，该公司将持续引进更多全球自主研发的，以及与合作伙伴公司合作开发的创新药物，为中国患者提供更广泛的创新药物和治疗方案。通过本届进博会平台引进并实现商业上市的重磅新药令泽舒?（利那洛肽）将成为该公司成立后为中国市场引进的首个产品，预计将惠及中国约1400万成人便秘型肠易激综合征患者。

谈到此次签约，阿斯利康全球首席执行官苏博科表示：“中国正迅速成长为全球科研强国，中国在阿斯利康全球研发版图的地位也不断提升，我们致力于在中国开发孵化更多本土乃至全球创新药物。上海是中国乃至全球高新技术产业的聚集地，我们在这里设立的全球研发中心、AI创新中心将有助于促进世界一流科研人才之间的交流互动，并能够推动更多合作伙伴关系的建立。全球研发中心将有助于阿斯利康在中国跻身科学研究的前沿，更重要的是，加速中国为全球患者提供创新药物。”

上海市静安区委副书记、区长于勇表示：“阿斯利康自进入中国以来，一直与上海市保持密切合作，为上海乃至中国的医疗创新产业发展发挥了重要作用。我们欢迎跨国企业扩大在上海的研发和创新投入，这也积极响应了上海市政府关于推进具有全球影响力的科技创新中心建设的要求，静安区将为阿斯利康在上海的投资与发展提供全面的支持与帮助。”

对于此次中国在全球新药研发上的职能升级，阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊谈到：“我们看到中国本土原创新药早期开发需求日趋旺盛，并深切感受到海外医疗创新企业在中国开展药品研发的强烈意愿。作为阿斯利康全球创新布局中的重要一环，未来的全球研发中心和AI创新中心将进一步提升本土原创新药研发实力，推动全球创新药物在中国率先开发孵化、注册上市， 同时也将成为人工智能、大数据等高新技术与医疗融合的孵化器，让更多本土创新惠及中国乃至全球患者。”