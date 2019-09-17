阿斯利康宣布在京建立北部总部 深化在华全面战略布局

近日，阿斯利康宣布将在北京经济技术开发区建立中国北部总部，此举意味着阿斯利康将通过开启区域总部的模式进一步深化其在中国的全局化战略布局，对未来形成中国多总部的格局具有里程碑式的重要意义。北京市政府副秘书长杨秀玲，北京经济技术开发区工委书记王少峰，阿斯利康全球首席执行官苏博科，阿斯利康中国副总裁、企业事务及市场准入部负责人黄彬均出席和见证了战略签约仪式。

据了解，阿斯利康北部总部在获得相关法律法规要求的许可和批准后，将承担包括运营管理、销售市场、物流配送、新药研发等在内的总部职能。同时，依托北京作为首都的政治、经济、文化中心地位、以及对周边区域的影响力和窗口作用，将阿斯利康的创新药品、创新的诊疗一体化全病程管理方案进一步惠及北方患者。

据悉，阿斯利康中国北部总部设立后，阿斯利康中国将持续加大对北部区域的投入，在北部总部打造北方商业创新中心，让更多智慧医疗创新方案在北京经济技术开发区诞生，共同推动北部地区在健康物联网领域的综合竞争力。同时，北京经济技术开发区将与阿斯利康共同建立中英合作示范园，引入英国及全球医疗健康资源与先进技术，塑造中国与英国在医疗健康领域携手共进合作共赢的成功典范。

对此，阿斯利康全球首席执行官苏博科表示：“中国是阿斯利康最重要的战略市场，在北京建立中国北部总部的战略决定彰显了阿斯利康坚决履行植根中国造福中国患者的长期承诺。北部总部的发展依赖于政府与多方合作伙伴的信任与支持。未来，阿斯利康将下沉更多的总部功能和优质资源到北京以支持北部总部的发展，让我们的创新药品和诊疗一体化创新解决方案更及时地为广大北方区域的患者服务，为中国和英国的友好合作关系尽绵薄之力。”

此次阿斯利康将北京设立为北部总部的战略升级，配置大量的优质资源并赋予多个重要区域总部职能，进一步明确了将北京作为阿斯利康中国发展核心的战略部署，以更好地满足以北京为中心的北方地区患者巨大的未被满足的医疗需求。

阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊表示：“建立北部总部标志着阿斯利康在华全面战略布局取得重大阶段性进展。阿斯利康积极响应健康中国行动，致力于为全中国的患者提供高质量、同标准的医疗服务。未来，阿斯利康北部总部也将成为我们最重要的战略根据地，肩负起将阿斯利康的雄心壮志和对患者的承诺在北方地区实现的重要使命。”