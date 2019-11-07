阿斯利康进博会签约印度太阳药业 引进高质量肿瘤治疗方案

在第二届进博会上，阿斯利康与印度太阳药业正式签署合作协议，将负责太阳药业多款肿瘤产品在中国的引进与推广。这是继去年首届进博会从意大利知名制药企业赞邦集团进口富露施（乙酰半胱氨酸）吸入用溶液剂后，阿斯利康再次借进博会这一平台，加快推动全球优质药品进入中国的又一例证，旨在为中国患者带来更多较高质量且成本卓越的优质药品。

印度太阳药业（Sun Pharmaceutical Industries Ltd.）是印度国内领先的制药公司，于1983年成立，目前已在全球100多个国家开展业务。此次经由阿斯利康引进中国的肿瘤产品可降低患者及医护人员的操作风险，提供便捷的临床选择和优化的使用过程，其中有产品已在欧美获批并上市。

在阿斯利康展台，印度驻华大使Vikram Misri、中国商务部投资促进局局长刘殿勋、阿斯利康全球总裁苏博科、阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊及印度太阳药业董事会董事Kal Sundaram等出席了合作达成仪式。

印度太阳药业董事会董事Kal Sundaram表示： “非常高兴能够与阿斯利康成为合作伙伴，共同在中国商业化推广太阳药业的肿瘤产品。阿斯利康的领导地位将有助于让中国的患者和医生使用并获益于我们的产品。我们看到了将太阳药业的专利药和仿制药引进中国这一尝试潜力无限，此次协议签署无疑使双方的合作向前迈进了一步。“

阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊也坦言： “阿斯利康一直秉承‘以患者为中心’的理念，始终致力于为中国患者寻找最佳治疗方案。我们很高兴能与印度最大的跨国制药公司太阳药业开展合作。此次引进中国的肿瘤产品将为治疗带来降低操作风险、便捷的临床选择，惠及更多医务工作者和癌症患者。同时，这也将成为阿斯利康肿瘤产品线的有力补充。一直以来，阿斯利康不断携手海内外合作伙伴，持续关注那些未被满足的医疗需求 ，推动优质药品的可及性。我们很高兴能通过进博会这一平台，进一步加强在医疗领域的跨国合作。”

此外，阿斯利康还出席了北京市人民政府举办的北京新一轮对外开放政策解读重点项目发布签约活动，在王红副市长、北京经济技术开发区管委会张继红副主任的见证下，阿斯利康与印度太阳药业宣布将通过北京进口印度太阳药业的多款肿瘤药品，这是继今年9月阿斯利康宣布在北京建立北部总部后，首批从北京引进的全球药品和治疗方案。