王磊：推动本土创新走向全球 在中国，为世界

在国家药品监督管理局的加速审批、鼓励海外上市新药加速进入中国市场的大背景下，更多医疗健康领域的创新药物加速进入中国。今年上海进博会现场，多家药企展示了其最新抗癌新药以及科技产品，并表示将把更多重磅产品引进中国市场。

图为阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊

展会上，阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊表示，“中国药审改革，使整个创新环境大大提高。中国这几年药品审批速度大大加快，让中国老百姓能和全球患者同步接受到最先进、最创新的治疗，获得最佳治疗结果。在这个过程中药企也从中受益的。原来一个新药上市要比较久，美国、欧洲批准以后，通常要两三年甚至三五年，现在完全有可能跟欧美做到同步上市，有些产品甚至能做到先于欧美上市。”

加大知识产权保护 有利于鼓励创新

“除了在审批方面，国家医疗保障局加快医保谈判、加快医保目录评审，也大大帮助了这些药物在审批以后迅速进入市场，并且进入医保目录，让老百姓得到真正的实惠。”王磊说，“我们希望随着中国政府加大开放力度，加大知识产权保护，从专利链接制度方面出发，更好地鼓励创新药发展。因为创新的过程是不容易的，让创新的企业得到回报，才能使创新环境得到加强。”

以去年亮相进博会的新药罗沙司他为例，王磊表示，用于治疗肾性贫血的罗沙司他由珐博进与阿斯利康合作开发的，前后开发了十年，投入了大量经费。新药开发周期很长，但是回报周期很短，有时候甚至来不及以价换量。如果企业研发新药的效益很少或者没有效益，会大大打击企业进行创新药物研发的积极性。

助力本土化创新 在中国，为世界

据王磊介绍，阿斯利康目前有11个在研的一类新药，其中罗沙司他已经在北京亦庄研发孵化成功，并获批上市。

“在中国本土，借力中国合作伙伴和科学家的创新能力去研发一类新药，也是我们在做的。”王磊表示，“将上海研发平台将升级为全球研发中心，提升中国在全球新药开发网络中的战略地位，发挥其在早期研发、全球准入等领域的核心作用。这一战略转型将助推更多本土及全球新药在中国进行早期开发及孵化，加速让中国患者用上全球创新药。我们希望这一全球研发中心能发展成为一个世界级研发中心，聚焦患者需求最迫切的疾病领域，今后不仅仅参加国际研究，更是在这里主导全世界的研究。”

王磊认为，“‘在中国，为中国’是不够的，我们的目标是‘在中国，为全世界’。我们非常看好中国创新环境，今后五年预计会有5-10个，甚至10-20个创新药物从中国走出去，很多新的适应症完全由中国来主导，因为完全符合中国疾病谱。所以在上海建设全球研发中心就是基于这个考虑，希望利用好中国本土疾病临床资源，利用好本土的创新，希望为中国患者研发的药，也能走向世界。”