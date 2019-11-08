进博会期间阿斯利康重磅新药上市 成人便秘治疗有了新选择

2019年11月7日，阿斯利康在第二届进口博览会上宣布，全球首个鸟苷酸环化酶激动剂令泽舒?（利那洛肽）正式在中国大陆上市。利那洛肽是用于治疗成人便秘型肠易激综合征（IBS-C）的针对性药物。

“IBS—C是常见的消化道慢性功能紊乱。虽属于良性疾病，但有效、安全的药物有限。各级医院都期待新型、有效、安全的药物用于IBS—C的治疗，使患者获得更好的生活质量。” 中华医学会消化病学分会候任主任委员、 四川大学华西医院消化内科唐承薇教授表示。

“肠易激综合征的发病人群多为中青年，他们生活节奏快，饮食不规律。相比较之下，便秘型肠易激综合征则更青睐女性病人。”中华医学会消化分会胃肠功能性疾病协作组组长，武汉协和医院消化科主任侯晓华教授表示，“非常多有便秘症状的患者会自行购买通便产品，而有些产品中可能含有刺激肠道的蒽醌，长期服用会使肠道神经受损，甚至导致黑肠病。“

据了解，利那洛肽是由阿斯利康引入中国的全球领先创新药物。第二届进博会期间，阿斯利康除了宣布令泽舒上市外，还与印度太阳药业正式签署合作协议，宣布引进印度太阳药业的多款肿瘤药品，这是阿斯利康借助进博会平台，加快推动全球优质药品进入中国的又一例证。