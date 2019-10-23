张雁灵：“心健康公益行动”一年来具备两大亮点

中国医师协会会长张雁灵

人民网北京10月23日电 （李栋）23日，2019年心健康高峰论坛暨心健康公益行动一周年总结大会在京举办。中国医师协会张雁灵会长，葛均波院士、霍勇教授，天士力集团闫希军主席，以及来自各地的心血管专家出席。中国医师协会会长张雁灵表示，主题和内容突出、普及面覆盖率高成为一年来“心健康公益行动”的亮点。

张雁灵在致辞中说，一年来这项活动取得了很多的亮点，这些亮点集中在主题和内容突出、普及面覆盖率高。主题和内容的突出围绕着三个问题，即提高全民的健康素养、开展心血管疾病的防控问题及心梗预防和救治推开。

其次的亮点就是普及面覆盖率高。在一年的时间，能够覆盖到如此大的范围，大健康行动实际上就是让更多的人、让大众受益。一年来“心健康公益行动”深入到了基层，开展了很多科普活动，也举办了多场的培训讲座，在提升公众预防技能、提高基层防治水平的同时，先后在17个省、89个地级市、83个县启动开来，县市省覆盖人群3.6亿，使更多的人去受益，这才是真正的大健康。

此外，张雁灵提出三点建议，第一，抓更加落地的项目，落地的项目是基础。要把培养基层人才作为重点之一，把防控心血管疾病作为重点，推进大众的科学普及，把心梗的救治和胸痛中心的建设作为项目重点扎实往前推进。

第二，搭好平台。用智能化作为平台，抓好数字化建设。得数据者得天下，得人才者得天下，平台问题要在推进当中深入思考把它抓好。

最后一点即创品牌。把“心健康公益行动”作为共同搭建的一个中国品牌加以推进，让这个品牌深入人心，让这个品牌更加响亮。相信未来还会在这里产生更多的成果和效果。