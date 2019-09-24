2019世界华人医师年会暨中国智慧医疗高峰论坛于青岛举办

“九月的青岛风光秀丽，气候宜人，在新中国成立70周年之际，我们迎来了世界华人医师大家庭的聚会。”世界华人医师协会会长、中国医师协会会长张雁灵在大会开幕致词时如是说。

为了持续增进世界华人医师之间的交流与合作，进一步促进现代医疗和新技术的融合，由世界华人医师协会、中国医师协会、青岛市人民政府主办的2019 世界华人医师年会暨中国智慧医疗高峰论坛于9月20日-22日在山东青岛举行。

2019 世界华人医师年会暨中国智慧医疗高峰论坛开幕式现场/世界华人医师协会供图

搭建沟通的桥梁 为世界健康事业做出贡献

开幕式上，世界卫生组织荣誉总干事陈冯富珍表示，当今的世界在飞速发展，一方面随着人们的往来越来越多，传染病蔓延也越来越快，危害更大。但另一方面，科技的迅速发展也为智慧医疗开放了新天地，我们针对疾病的治疗手段也突飞猛进，这是全球医师共同面临的挑战，也是共同的机遇。

国家卫生健康委员会党组成员、副主任于学军在讲话中表示,世界华人医师协会成立五年来，为全球各国各地的华人医师与祖国医师之间架起了一座沟通交流的桥梁，秉承团结服务、沟通协调、交流合作的宗旨，积极顺应世界医学科学和卫生健康事业发展的新趋势，积极参与“健康中国行动”、“一带一路”建设等重大工程，叫响了“链接世界，共筑健康”的口号，用实际行动将这一国际化、学术化、非盈利性的社会组织办成了一个积极向上、真诚、温暖、友爱互助的世界华人医师之家，团结各国各地华人医师推动发展中国和世界卫生健康事业做出了应有的贡献。

于学军说，国家高度重视知识分子和知识分子的作用，参加今天会议的各位医师、专家都处在现代医学科技前沿，能够及时了解世界医学发展的最新动态，及时洞悉世界医学革命的最新信息，因而拥有独特的优势，希望大家积极参与国家发展的伟业，为建设世界各地强国实现中华民族伟大复兴而贡献自己的力量。

发挥协会力量，聚拢资源有序向前

世界华人医师协会会长、中国医师协会会长张雁灵致大会开幕词。他表示，祖国在各个领域都有着翻天覆地的巨变。其中，医疗领域的变化尤为突出，目前我们中国卫生人才队伍蓬勃发展，卫生人员总数达到了1230万人，现有注册医师360.7万人，乡镇医生138万人，中国人寿命从1949年的35岁提高了2018年77岁，健康是每一个人的愿望和追求，关系着国家和民族的长远发展。

此外，张雁灵对中国医师协会的工作情况进行了简要介绍并谈到了接下来的发展计划，他表明要进一步依法加强NGO组织的建设和管理，积极推动海内外华人医师之间的交流与合作，进一步深化国际医学学术交流，努力推进互联网+医疗健康和智慧医疗的发展等工作方向。

发挥“海纳百川”优势，推动健康事业发展

开幕式上，青岛市副市长栾新发表了讲话。她表示，青岛是我国沿海重要中心城市和滨海渡假旅游城市，国际性港口城市，国家历史文化流程，新亚欧大桥经济走廊重要城市和海上合作的战略支点城市。

近年来，青岛市支持以人民健康为中心，坚持预防为主、防治结合的方针，全面实施健康中国行动，深化医药卫生组织改革，推动医疗、医保、医药联动改革，确立了把基本医疗卫生治理作为公共产品向全民提供的核心理念。

此外，青岛市大力发展互联网+医疗卫生的服务，形成基本医疗卫生服务网络，积极倡导和促进全球卫生健康及产业发展创新合作，与日韩、欧洲、北美等地区，以及国内90余所高水平机构建立了卫生健康领域的合作关系，并提出到2022年健康产业增加值达到1700亿元，成为青岛市国民经济的重要产业。

开幕式上还举行了“青岛医疗人工智能科技创新中心” “青岛国际大健康产业化基地”揭牌仪式，以及“青岛医疗人工智能科技创新中心”项目的签约仪式。

本次年会在“链接世界、共筑健康”的口号的引领下，围绕“让医学插上智慧的翅膀”的会议主题，深入探讨智慧医疗领域的机遇和挑战，深化国内外在相关领域的合作交流，携手全球华人医师共同为人类的健康事业发展贡献力量。（李凌宇）