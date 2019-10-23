霍勇：普及健康科学 提升重大疾病救治水平

人民网北京10月23日电 （欧阳易佳）23日，由人民网·人民健康和中国医师协会主办、天士力控股集团支持的“2019年心健康高峰论坛暨公益行动一周年”总结大会在人民日报社新媒体大厦举办，大会旨在推动心血管病防治工作在全国基层落地，中国医师协会张雁灵会长，葛均波院士、霍勇教授，天士力集团闫希军以及来自各地的心血管专家参加活动。会上，中国心血管健康联盟副主席霍勇发表“践行健康中国行动，提高全民健康水平”的主题演讲。

中国心血管健康联盟副主席霍勇

霍勇介绍，“心健康公益行动”开展一年以来，通过规范化救治指南全国巡讲、落地基层医师培训、公众健康教育和科普、公益活动和基层的互动四项具体行动，动员全社会参与，实现平台建设，推动胸痛中心建设和完善区域诊疗体系。

“具体量化的成果能够体现在理念的变化和水平的提升。”霍勇说，活动到目前为止，“心健康公益行动”先后启动17个省、89个地级市、83个县、797个社区卫生站，共开展大中型学术会议157场，义诊活动29次，直接参与活动的医院4804家，直接参与活动的各级医院医生超过28966人以上。

霍勇认为，未来“心健康公益行动”方向，应主要围绕两个目标，一是健康科学普及，健康中国行动中间第一项行动就是科普，通过改变公众心健康的观念，提高全民防治意识，利用疾病日更好的针对性的对疾病的宣传教育；二是进一步提升心梗重大疾病救治水平，降低死亡率。通过实施“心健康公益行动”计划三年内预计培训医师10.5万人，实现公共教育覆盖6000万以上。