高传玉：以心健康行动为抓手 推动"心健康公益行动"计划

人民网北京10月23日电 （欧阳易佳）23日，由人民网·人民健康和中国医师协会主办、天士力控股集团支持的“2019年心健康高峰论坛暨公益行动一周年”总结大会在人民日报社新媒体大厦举办，大会旨在推动心血管病防治工作在全国基层落地，中国医师协会张雁灵会长，葛均波院士、霍勇教授，天士力集团闫希军以及来自各地的心血管专家参加活动。会上，郑州市阜外华中心血管病医院副院长高传玉与大家分享心健康项目的经验和感受。

阜外华中心血管病医院副院长高传玉

高传玉介绍，“心健康公益行动”启动以来，为改变基层医疗条件落后、基层救治技术水平较低的现状，河南省各地市胸痛中心联盟相继成立，胸痛中心项目得到逐渐完善。同时，在各个县、各个社区定期举办巡讲活动，目的在于培养学生、培养年轻医生。

“实现基层医师规范化的心梗救治流程建设，建立转运通道，对接上级医院和技术力量，助力胸痛中心项目。”高传玉说，截至目前，河南省已有331位医生成为心健康的健康大使，共培训医生3561名。

高传玉认为，未来应逐渐地完善河南省的心血管疾病体系建设，尤其是心肌梗死的协同救治的体系建设，实现以心健康行动为抓手，推动“心健康公益行动”计划，助力健康中国的目标。