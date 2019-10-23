葛均波:心血管病需要把防治前移 工作重心下沉
中国科学院院士葛均波发表主题演讲
人民网北京10月23日电 （刘卿）10月23日，2019年心健康高峰论坛暨心健康公益行动一周年总结大会在人民日报社人民网1号演播大厅举办。中国医师协会会长张雁灵，中国科学院院士葛均波，中国心血管健康联盟副主席霍勇以及来自全国各地的心血管专家参加本次活动。会上，中国科学院院士葛均波围绕“响应健康中国行动，做好心血管病防治建设”主题发表演讲。
葛均波说，2017年至2019年，从中国心血管健康指数CHI变化可以看出中国心血管疾病未来防治方向，包括正向和负向两大趋势。正向趋势是总血管病早死概率、缺血性心脏病早死概率及脑卒中早死概率均有改善；负向趋势是肥胖率、超重率、身体活动不足及蔬菜水果摄入不足等心血管疾病危险因素上升。
葛均波表示，我国心血管疾病防治的三大转变，包括由被动型向主动型转变，由治疗向预防转变，由住院治疗向家庭保健转变。
“一定要把防治前移，把工作重心下沉，阻止病人的发病，花更少的钱，办更大的事。”葛均波说。
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