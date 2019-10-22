癌症早诊早治入医保当推广

为有效遏制癌症高发趋势，山东省济南市将肺癌、胃癌、食管癌、结肠癌和直肠癌5种癌症早诊早治项目纳入职工基本医保，职工医保统筹基金支付诊查项目不设起付线，报销比例达到85%。（10月20日新华网）

现实中，一人患癌全家致贫的案例并不少见，如何发挥好医保的作用引起更多关注和重视。

癌症早期筛查、早诊早治，是对抗癌症的最有效手段。高收入国家开展的研究表明，癌症早期诊断比晚期诊断的治疗费用要低得多，能节约更多的卫生资源。济南市将5种癌症早诊早治纳入职工医保，对高危人群参与癌症早期筛查和早诊早治，无疑具有十分重要的引导作用。

癌症早诊早治纳入职工医保，也可以提高医保基金使用效能。据了解，济南市选择3家医疗机构作为首批试点机构，经过多方共同努力，这3家试点机构诊查项目价格最大降幅达到27%。如此，一方面减轻了参保者的个人负担；另一方面也进一步提高了医保基金的使用效率。而经诊查未患疾病者，可在医生指导下进行健康干预和随访。从这个层面看，济南市是以癌症早诊早治项目为契机，引导大家不仅关注治病，更关注治未病，并养成健康文明的生活方式。

当然，早诊的目的不只是为了早治，还要把该项目政策与后续顺畅救治，以及基本医保、大病保险、医疗救助等政策有效衔接，确保患者一旦确诊，能得到及时救治与费用报销。从这一层面讲，相关配套政策和措施也亟待跟进。

2018年，国家癌症中心发布的统计数据显示，全国恶性肿瘤新发病例数约为380万，发病率约为278/10万；恶性肿瘤死亡人数约为230万，死亡率为168/10万。鉴于此，恶性肿瘤早诊早治项目应尽快纳入医保范畴，各地宜加快推进和推广步伐。