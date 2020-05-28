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早防早治，远离结直肠癌

2020年05月28日09:31 来源：人民网-人民健康网

近年来，结直肠癌发病率逐年上升，由于结直肠癌早期症状不明显，直到肿瘤造成了肠梗阻、腹痛或出血等情况时才被发现，很多结直肠癌患者确诊时已是中晚期。而不良饮食和生活习惯是结直肠癌重要的发病因素，尤其对于年轻的结直肠癌患者，其发病往往与饮食习惯有较大关系。2020年5月28日（星期四）15:00-16:00，“人民好医生”客户端将邀请北京医院肿瘤内科主任医师赵赟博进行视频直播，与您探讨针对结直肠癌，应该如何及早预防和治疗。

专家介绍

北京医院肿瘤内科主任医师；中国抗癌协会老年肿瘤专业委员会委员；中国老年保健医学研究会老年胃肠外科分会委员；中国老年医学学会舒缓医学分会委员；北京市乳腺病防治学会姑息治疗委员会常委委员；北京市癌症姑息与康复委员会常委委员；国际胃癌协会（IGCA）会员；中国医疗保健国际交流促进会消化道肿瘤多学科分会常务委员；结直肠肿瘤专业委员会委员；肝胆胰MDT专业委员会委员；中国临床肿瘤学会（CSCO)胃肠间质瘤专家委员会委员。

擅长

长期从事肿瘤内科临床工作，擅长肺癌、消化道道肿瘤的诊治，对肿瘤晚期综合治疗及老年癌痛积累了丰富的治疗经验。

结直肠癌，这些知识你需要了解

目前，我国结直肠癌患者确诊的情况不太乐观，在结直肠癌中，以升结肠、乙状结肠和直肠的发病率最高。结肠癌由于位置较高，往往早期症状很不明显，直到肿瘤造成了肠梗阻、腹痛或出血时才被发现。此外，直肠癌会有便血等症状，却容易被当成痔疮而漏诊、误诊。

高危人群最好每年进行便常规检查，如果排便习惯改变持续2-3个月以上，就要引起重视。如果出现腹痛、便血、大便不成形等症状时，尤其要注意。结肠癌早期往往会有大便潜血，通过便常规中的便潜血检验即可查出。

饮食调整应注意：1、忌过高热量摄入，减少能量的摄入。2、低脂饮食，减少红肉（猪肉、牛肉、羊肉等）摄入。3、多吃蔬菜、水果和富含纤维素的食物，研究表明多吃蔬菜水果可使结直肠癌发生风险减少50%。植物纤维素能增加粪便量，使粪便成形，保持粪便内水分，稀释结肠内致癌物质，吸附胆汁酸盐并经粪便排出体外。4、多吃富含维生素及微量元素的食物，维生素A、C、E、叶酸等能使腺瘤性息肉患者的细胞异常生长转化为正常。饮食中适当增加钙、镁、硒、蛋氨酸等可以预防结直肠癌的发生。5、某些膳食还有抗癌因子，可适当增加进食量，如大蒜、洋葱等，被认为具有抑制突变和抗癌的作用。

改变生活习惯：1、运动，肥胖尤其是腹型肥胖是结直肠癌发生的独立的危险因素，减肥和体育锻炼能够起到控制体重、预防结直肠癌的作用。2、规律、健康的饮食习惯，禁忌饥一顿、饱一顿，减少辛辣食物的摄入量，避免烟熏、烧烤类食物的摄入，饮食定时定量，可以一定程度上降低结直肠癌的发生。3、戒烟和戒酒。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行观看。

直播在人民好医生App进行，可下载App观看，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端观看。

(责编：许心怡、崔元苑)


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