如何降低甘油三酯？坚持做到“两多四少”

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如何才能有效降低甘油三酯？

对于控制和管理高甘油三酯血症，中华医学会心血管病学分会预防学组撰写的《动脉粥样硬化患者甘油三酯升高的管理中国专家共识》建议大家从日常生活方式着手，做到“两多四少”。

1.多摄入膳食纤维。膳食纤维可在一定程度上降低由糖和其他碳水化合物所导致的甘油三酯水平升高。

2.多运动。增加运动是降低甘油三酯水平的有效手段。这是由于运动有助调节血糖和胰岛素代谢，并降低肝脏甘油三酯和游离脂肪酸储备含量，而且肌肉会将甘油三酯作为能量进行分解。

3.少热量。无论是降低总热量摄入，还是通过运动消耗热量，均可降低体内的甘油三酯水平。

4.少吃糖。限制糖的摄入量，尤其是果糖，可使血浆中甘油三酯水平轻度至中度增加。果糖一般来自蔗糖（白糖或红糖），限制此类物质摄入可有效降低甘油三酯水平。非糖的碳水化合物（淀粉）有轻微升高甘油三酯水平作用，如果限制总碳水化合物摄入，甘油三酯水平可稍微降低。

5.少脂肪。当甘油三酯水平超过800毫克/分升时，限制摄入食物中的脂肪是降低甘油三酯最有效的方式。饱和脂肪酸相对于不饱和脂肪酸，更容易导致高甘油三酯血症。建议患者日常不妨适当吃些鱼，其中的欧米伽3脂肪酸对降低甘油三酯有一定作用。

6.少酒精。饮用任何浓度的酒类都会升高体内的甘油三酯水平，研究表明，每周饮酒两次以上，会明显增加高甘油三酯血症的风险。

中国医学科学院阜外医院心律失常三病区主任医师唐闽建议，若患者检查时发现甘油三酯偏高，日常应坚持“两多四少”原则，3个月后进行复查，如果指标还是偏高，可在医生指导下用药物干预，以减少动脉硬化、冠心病等疾病的发生。

有效控制甘油三酯 防止过高损伤身体

人体的能量主要转化成甘油三酯储存起来，待需要时，身体可以直接分解甘油三酯来供给能量。甘油三酯虽然有很多功能，但如果过高也会引发多种疾病，对肝脏、心脏、脑部、胰脏等部位造成损害。

肝脏 肝脏在人体代谢中起着非常重要的作用，且肝脏是储存、合成和代谢甘油三酯的重要脏器。如果摄入的甘油三酯过多，超出肝脏代谢的速度，甘油三酯就会堆积在肝脏中，导致肝脏功能出现障碍，肝细胞严重受损，血清转氨酶水平持续增加，最后形成脂肪肝。

心脏 心脏是人体的发动机，昼夜不息地为身体提供新鲜的血液和氧气。如果血液中的甘油三酯过多，无法被组织或器官使用掉，过量的甘油三酯就会堆积在心脏动脉的内皮细胞上，在动脉中形成粥样斑块，导致动脉血管堵塞，血液循环速度会越来越慢。如此一来，就会出现心脏供血不足，产生缺血、心绞痛、心肌梗死等症状。中老年人体内的血清甘油三酯很容易升高，进而可能诱发冠心病。心脏的供血功能由于甘油三酯堵住了动脉血管而出现障碍，所以降低甘油三酯是减少缺血性心脏病发生的重要举措。

脑部 很多人认为脑血栓是大脑出现了问题，其实罪魁祸首是甘油三酯。由于血液中的甘油三酯含量过高，导致血液稠度上升，血液循环不畅，继而引发脑部血管堵塞，严重情况下还会导致脑中风或脑血栓。

胰脏 胰脏的功能主要是促进人体细胞对血糖的吸收，从而维持人体所需的能量。血液中的甘油三酯过高可能会导致胰岛素抵抗，出现血糖无法被充分吸收的情况，于是血糖开始升高。甘油三酯长期过高，损害胰脏功能，会导致胰岛素偏低，从而影响对血糖的吸收，引发高血糖。

甘油三酯应在餐后查

餐后的甘油三酯升高是引起冠心病的一个重要危险因素。也就是说，餐后甘油三酯显著升高的患者发生冠心病的危险增大。因此，检验餐后甘油三酯水平对于冠心病的早期防治很有意义。

如何发现餐后高甘油三酯血症呢？通常是让病人按规定先吃高脂肪的饮食后，在规定的时间内抽血（餐后2小时、4小时、6小时、8小时），检验甘油三酯浓度。

甘油三酯高，两种食物千万少吃

少吃糖

当你吃了过多的糖，身体会将多余的热量转换为甘油三酯，储存在脂肪细胞。少吃糖果、含糖饮料、饼干和糕点，避免这些高脂肪的食品还有助于降低胆固醇。如果你每天吃2000卡路里热量，你吃的糖应小于40克/天。

少吃精制食品碳水化合物

来自加工食品，如白面包、精米和精面粉。这些精细食物更容易转化为糖，而选择全谷物食品可以帮助降低甘油三酯水平。全谷物食物包括糙米、全麦面包等。为了帮助降低甘油三酯，少吃过于精细食物，以粗粮和全谷食物为主。（人民健康网综合自生命时报、健康时报）

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