“谈癌”莫“色变”，做好预防省钱又省力

10月16日，由人民网·人民健康和中国健康管理协会主办，爱康集团战略合作，药联健康、妙健康协办的2019中国健康管理与健康保障高峰论坛在北京召开。

在圆桌论坛上，全国人大代表、北京大学首钢医院院长顾晋，诺辉健康联合创始人兼CEO朱叶青，为真生物董事长王弢，爱康集团助理副总裁汪朝晖围绕“肿瘤的早期筛查和预防”这一话题建言献策，与会嘉宾提出，肿瘤早期筛查对于癌症预防、早诊早治具有十分重要的意义，政府、学会和健康管理机构等社会各方应共同发力，广泛普及肿瘤早筛项目及相关的健康理念。

不要“谈癌色变”，早期筛查是关键

在圆桌论坛上，北京大学首钢医院院长顾晋分析了目前我国的癌症防治的难点。他表示，癌症是我国最常见的疾病之一，严重威胁着人民健康。而癌症的早期筛查与预防工作中最大的难点，是群众参与的积极性不高。出于对癌症的恐惧，许多人在遇到癌症早筛的机会时，总认为与自己没有关系，从而错过了最佳的检查或治疗时机。

顾晋举例说到，大肠癌发病年龄高峰是60-70岁，而从国内和国外规范指南来看，在45岁以后便应该定期进行相关检查，从而做到关口前移、早诊早治。目前，我国癌症早期筛查的依从率较低，即便对于怀疑有家族史或高危人群，这一数字也并不高，导致许多癌症一旦发现，为时已晚。

诺辉健康联合创始人兼CEO朱叶青同样谈到，当前我国存在体检意识不足的普遍问题，人们往往是在癌症的相关症状出现之后，才想到去做早期筛查，但许多癌症在早期并没有明显的症状，因此，可以根据国家定义的相关标准检查自己是否属于高危人群，从而选择适合自己的筛查方案。

以肠癌举例，朱叶青进一步解释，肠癌是一种典型的在晚期之前无任何症状的癌种，当人们发现大便潜血时，病情已经相对严重，因此我国的肠癌死亡率较高。他建议，符合国家抗癌协会规定的癌症高危人群应当进行提前的、定期的筛查，做到防患于未然。

多方发力，共同推进肿瘤的早筛早诊

那么，肿瘤的早期筛查时要做哪些体检项目？爱康集团助理副总裁汪朝晖表示，常规有效的方式包括超声检查、实验室化验以及影像放射性检查。一般而言，超声体检是发现肿瘤最多的必检项目。此外，随着科技的进步，防癌检查技术也在不断进步。例如，人工智能的技术的引进可有效提高检查效率，降低筛查成本。

要推动肿瘤早期筛查的扩大普及，各类健康体检机构发挥着重要作用。为真生物董事长王弢对此表示，无论是公立医院体检机构或者民营的健康体检机构，都应当不断推出原创性的、有价值的理念、技术或者产品，提高服务质量，从而获得广泛认可。

在圆桌论坛的最后，北京大学首钢医院院长顾晋总结了癌症防治的三个要点。首先，要关注肿瘤家族史的情况，家族当中有肿瘤聚集的现象属于高危人群，这是重要的患病信号，值得注意。第二，政府、学会等应当加大健康知识宣传力度，并发动相关的筛查。第三，在筛查当中，要关注息肉、腺瘤等癌前病变症状，及时干预，减少癌症的发生。（李凌宇）