送你一份乳腺早筛指南 想了解的都在这里！

乳腺癌作为威胁大众健康、尤其是女性健康的第一“杀手”，近20年间，中国乳腺癌发病率与死亡率呈逐年递增趋势，增长幅度位居世界前列，发病人群日趋年轻化。相比欧美国家80%的乳腺癌早期发现率，我国由于多数女性腺体致密，加之规范化的筛查路径缺失、公众意识薄弱等因素，乳腺癌的早期发现率尚不足20%。但近年来，随着“早诊早治”理念的逐步普及和医疗技术的不断进步，乳腺癌患者的生存期大幅延长。因此，公众如提早了解乳腺癌早筛、早诊、早治全程，选择适宜筛查手段，将大幅提高早期的临床检出率、预后水平以及生活质量。

2019年10月8日（周二）15：00-16：00，复旦大学附属肿瘤医院放射诊断科主任顾雅佳将在“人民好医生”客户端进行视频、图文直播，并在线解答关于乳腺癌防治筛查的问题，千万不要错过！

专家简介

顾雅佳，1989年毕业后一直在复旦大学附属肿瘤医院放射诊断科工作，2007年晋为主任医师，次年被批准为复旦大学博士生导师。现为中华医学会放射学分会乳腺学组副组长，中国医学装备协会普通放射装备专业委员会常委，上海放射学会乳腺学组组长，上海市中西医结合学会乳腺病专业委员会副主任委员，上海抗癌协会肿瘤影像专委会秘书长。

擅长：乳腺癌早期诊断，局部进展期乳腺癌新辅助治疗的影像评估，乳腺癌保乳手术术前病灶范围影像分析，新技术在乳腺癌筛查、诊断和治疗中的应用。

出诊时间：周三上午

乳腺癌位居女性恶性肿瘤发病首位

根据国家癌症中心发布的《中国肿瘤登记年报》（2017年版）显示，乳腺癌位居女性恶性肿瘤发病率首位，每年新发病例约27.9万，并以每年2%～2.5%的速度递增，中国35~59岁女性是乳腺癌的高发年龄段。中国抗癌协会乳腺癌专业委员会有关数据显示，若早期阶段发现并进行规范化治疗，患者的5年生存率可达95%，Ⅱ期患者也能达到70%以上。如果到了Ⅲ期，患者的5年生存率则只有40%～50%，IV期就更低。因此，定期进行乳腺检查，是预防乳腺癌的最有效的方式。

筛查方式选适宜 提升认知为关键

通过筛查手段早期发现疾病，是提升恶性肿瘤5年、10年生存率的关键一环，鲜明的生存率对比背后便是对筛查质量的把控，比如乳腺检查的设备、筛查路径、人员操作水平以及对于微小病变的诊断追踪等。由于我国女性生理特征以及发病情况均与欧美国家存在一定差异，如果仅靠X线检查，约有1/3的乳腺癌可能被漏诊，因此，在我国乳腺癌筛查中选择超声检查结合X线检查，必要时辅助核磁共振，早发现早治疗。

乳腺健康早预防 方法多样学一招

乳腺健康其实与每个人的生活习惯，情绪以及疾病认知息息相关，如果提早强化对于健康管理的思想，便可以最大化的将疾病的根源扼杀在摇篮里。例如，要规避激素的使用，坚持运动，少摄入高脂肪的事物等，诸多生活中我们可以“举手之劳”的小动作便可以降低乳腺癌风险。

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