两种顺气丸，辈分差很多

湖南中医药大学第一附属医院主任药师 刘绍贵

中药成方制剂中有两个很常用的“顺气丸”——木香顺气丸与开胸顺气丸，《中国药典》中均有收载，且都已列入医疗保险用药目录。但二者的“资历”、功用归类和临床应用却各不相同。

木香顺气丸形成、应用于明代，在明代著名医家王肯堂所著的《证治准绳·类方》（1602年）一书中有载，为我国中药历史上的著名验方。其功用归类为理气药，用于行气导滞、燥湿健脾。其处方组成包括11味药，即木香、砂仁、香附、槟榔、甘草、陈皮、厚朴、枳壳、苍术、青皮、生姜，但有的典籍只记载为10味药，没有列入生姜。组方中有8味药均为中药学中的理气药，如木香、香附，疏肝理气、和胃止痛；厚朴、青皮，行气燥湿、散结消积；枳壳、槟榔，行气导滞； 陈皮、砂仁，理气化湿。此外，苍术燥湿，生姜和胃止呕，甘草调和药性。诸药合方，用于湿阻脾胃、脾胃不和所致的胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐恶心、嗳气、食欲差等，以及肝胃失和、气滞脾胃所致的胃脘及胁肋胀痛、大便不爽之证。现代研究证明，该药具有促进胃肠运动和胃酸分泌的作用，主要用于功能性消化不良、胃炎等属于肝胃气滞、脾胃不和者。

开胸顺气丸则形成于现代，最早见于1975年由中国中医研究院（现中国中医科学院）中药研究所主编出版的《中药制剂手册》，功用归类于消导剂中的消食导滞药，重在消积导滞。其处方由槟榔、牵牛子、陈皮、木香、厚朴、三棱、莪术、猪牙皂8味药组成。方中槟榔消积杀虫、行气利水；厚朴下气除满、燥湿消痰；牵牛子泻下消积、通水导滞；木香理气止痛；三棱、莪术行气化瘀、消积止痛；猪牙皂祛痰顺气；陈皮理气健脾。该药用于气郁食滞所致的胸胁胀满、胃脘疼痛、嗳气呕恶、胃口差，以及饮食不节、损伤脾胃所致的食积、胃痛。现代临床所称的消化不良、急性胃肠炎、胃炎见上述证候者可以使用该药。

由此可见，两种药虽均有“顺气”之名，功效却大不一样。木香顺气丸，主要“顺”的是“肝胃不和”之气，方中用理气药较多；开胸顺气丸，主要“顺”的是“食积气滞”之气，方中消积化滞药较多。两个“顺气丸”方中虽均用到了木香、厚朴、槟榔、陈皮，但木香顺气丸中是以木香、香附两味行气药为主药；开胸顺气丸则以消积杀虫和利水的槟榔、牵牛子为主药，同时还用到了三棱、莪术两种活血破瘀、消积作用很强的药，以及能豁痰开窍的猪牙皂，其效用比木香顺气丸峻猛很多。

两种顺气丸临床上都很常用，但因两方中行气药、消积化滞药较多，故不宜过量、久用。同时提醒，孕妇应禁用或忌用；脾胃虚弱者慎用；湿热胃痛及肝胃火盛所致的胃痛、胁痛者慎用；气阴不足者亦应慎用。▲