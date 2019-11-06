肠胃不好，中医师建议陈皮调理

秋冬本是进补的好时节，50多岁的刘女士近日却因胃胀打嗝，闹得心里很别扭。

在张仲景国医馆，特聘专家、副主任中医师赵慧芳为她把脉问诊后，认为刘女士由于胃脘充盈，吃不下任何食物，米粥等流食不能下咽，导致身体消瘦营养不良。随之又出现精神抑郁、神经性头痛等不适。随后给她推荐了几个食疗方，成分主要是葛根，山楂佐以陈皮，“有助于通胃气”。

专家称，陈皮加葛根有清理肠道的作用。很多人常在外面吃饭，饭后喝一杯陈皮葛根水，减少肠道腐败菌的繁殖，从而清理肠道内肠毒。每天一杯陈皮水还可以促进体内循环的协调，将体内的毒素排出体外，使皮肤变好。除此之外，陈皮中含有的挥发油，对胃肠道有温和的刺激作用，可以促进分泌消化液，排除肠管内积气。

陈皮为何如此受推崇呢？陈皮，既是古方中有名的中草药，也是岭南百姓常用的食疗佳品，调香入味，调理身体，因此才被冠以“广东三宝”之首，其中尤以新会陈皮为佳。

《本草纲目》中盛赞陈皮“温和”“通滞”之功，写道：“苦能泄能燥，辛能散，温能和。其治百病，总是取其理气燥湿之功。”同补药则补，同泻药则泻，同升药则升，同降药则降。

中医认为，陈皮是一种属性温和的食物，可以将陈皮泡水来缓解身体的不舒服情况。针对食欲减退、上腹部不适、嗳气、恶心、呕吐或反复发作的腹痛、腹泻及消化不良等不适，将陈皮、生姜还有红糖准备好，然后将陈皮还有生姜用水煎煮，随后加入少量的红糖搅拌均匀之后服用可健胃，有助于正气的恢复。

专家称，陈皮不仅是理气的好帮手，也是脂肪肝药膳的常用之品。而在日常生活中，也可以应用陈皮山楂饮、陈皮决明子茶、陈皮枸杞茶健胃理气。在饮食调理上，也可配以陈皮制成药膳，例如党参陈皮瘦肉汤、陈皮排骨、陈皮小米粥均可健胃，有助于正气的恢复。

【食疗方：陈皮+大枣】陈皮和红枣的组合有益气补脾、健胃消食的作用。同时可滋阴补气，补血，延年益寿。(记者 魏浩 通讯员 郭巧巧)