“一两陈皮一两金”预防感冒，为何要选新会陈皮？

每年进入秋冬季，市民黄先生都会找到张仲景国医馆特聘专家、副主任中医师赵慧芳，请专家为自己调养身体。因为患高血压、糖尿病等多种慢性病，每天要吃十几种药，相比同龄人，黄先生的体质稍微差一些，而且容易感冒。

针对黄先生咳嗽、咯痰，痰中带血丝等问题，专家开出了药方，并建议黄先生在煲汤和泡茶时，加入新会陈皮。果不其然，今年秋冬至今，黄先生没再感冒，同时咳嗽也明显改善。对于其中奥妙，赵慧芳称，陈皮味苦，辛，性温。归肺、脾经。陈皮温能养脾，辛能醒脾，苦能健脾，具有理气健脾，燥湿化痰之效，因此一直有“一两陈皮一两金”的美誉。

在南方很多长寿家庭，煲汤、入药、做菜都离不开新会陈皮。而今立冬过后，北方气候更加干燥寒冷，此时食用陈皮正合适不过。

研究发现，新会陈皮中所含的挥发油成分，对呼吸道系统具有微弱的刺激性，使得痰液容易咳出，并且挥发油还可以起到一定的润滑作用，加速痰液的排出；所含的生物碱类物质，还可以止咳平喘。

此外，新会陈皮中所含的类黄酮成分，还具有促进健康的效果，在清理胆固醇、降低血脂及血液浓稠度方面具有显著的作用；其中的果胶，对高脂饮食引起的动脉硬化也有一定预防作用。因此，在生活中经常食用新会陈皮，会逐渐提高身体抵抗能力，让家人远离感冒、咳嗽等问题。

我国的陈皮分布很广，福建、湖南、广西、广东等地均有出产，尤以广东新会所产陈皮为佳。《舌尖上的中国》也曾专门介绍新会陈皮核心产地的采摘、制作过程。如今，在遍及我省的张仲景大药房里，所展示的新会陈皮，就来自《舌尖》栏目中的同一生产线。(记者 魏浩 通讯员 郭巧巧)

专家荐方

○健脾益气养血汤

材料：黄芪30g，当归头10g，生姜10g，新会陈皮3g，羊肉半斤。

做法：羊肉半斤洗净和上药共炖2小时，喝汤吃肉。

作用：此款药膳理气健脾，益气养血。

适用人群：适用于气血虚弱，胃寒，四肢冷，舌质淡，苔白，身倦乏力者。