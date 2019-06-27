编者的话：临床常见的胃病包括急慢性胃炎、胃溃疡、十二指肠溃疡、肝胆病等，胃痛胃胀、恶心呕吐、嗳气反酸等是多见的症状。中医认为，胃病表现形式多样，有虚、实、寒、热之分，用药要讲究对证而非对病，这样才能收获满意的疗效。下面推荐四个治疗胃病的小方子，读者可根据症状选择。

胃热泛酸，栀子泡茶

常嗜酒、好吃辛辣或过食肥甘，就会导致胃部郁热或胃火上炎。胃火可引起胃气上逆，出现胃灼热、恶心、呕吐、口臭、泛酸等症状。清泻胃火是治疗本证的重要方法。

可用山栀（栀子）10克，煎水代茶饮，每天一剂，连服3~5天。栀子味苦性寒，具有清热凉血、解毒利湿、泻火除烦、利尿等功效，主治虚烦失眠、消渴、黄疸、咽痛、酒渣鼻、衄血等症。栀子可清表热、里热，长于清心、肝、胃之火。如《丹溪纂要》记载，胃火引起的胃痛，用“炒栀子九枚煎汤，再加生姜汁饮服，其效立止”；亦有古籍记载，“栀子二十个，微炒去皮，水煎服”，可治“吃饭直出”（即胃火太过引起的饮食不下，吃则吐出）。可见，栀子可以通过清降胃火达到止胃灼热（痛）、反胃的效果。另外，栀子也可清肝胆之火，所以情绪不佳、肝气犯胃引起胃热胃痛也可选用。

需注意，栀子煎服或泡茶时宜用炒栀子，因其长于清热除烦、凉血止血，还有抑制胃酸、利胆、镇静等作用。栀子不宜久用，邪热消退后当停用（一般不超过5天），用量不宜超过15克，否则易伤脾胃。另外，非实证、热证，或脾胃虚寒、便溏食少者应当禁用。胃火大多与不良饮食习惯有关，患者平时应注意饮食清淡、戒酒、少吃油炸或辛辣食物。▲

腹胀胸闷

砂仁橘皮煮粥

浅表性胃炎是慢性胃炎中较轻但最常见的一种，属中医“胃脘痛”“腹胀”等范畴。这种气滞导致的胃炎表现为胃脘胀痛、连及两胁，喛气频作、食后腹胀，或有烧心泛酸、大便不畅，且常因情志不遂而加重。治疗应疏肝和胃、理气止痛。

取砂仁3克，橘皮、枳壳、佛手柑各6克，水煎，滤汁去渣，加粳米100克及适量水，共煮成粥，早晚分两次服食，连服5~7天。方中，砂仁味辛性温，有芳香理气、醒脾消食、开胃止呕等功效，常用于脾胃虚寒、气机阻滞、脘腹胀痛、纳呆食少、恶心呕吐等症状，尤其对浅表性胃炎、十二指肠溃疡、胃胀胃痛有良效。橘皮性温，味苦辛，长于理气健脾、燥湿化痰，可治脾胃气滞或痰湿中阻引起的脘腹胀满、胸闷食少、咳嗽痰多等症状。枳壳味苦辛，性凉，有破气、行痰、消积的功效，擅长行气消胀、宽胸快膈，主治胸膈痰滞、胸痞、胁胀、食积、噫气、呕逆诸证。佛手柑味辛酸，性温，能疏肝理气、和胃止痛、燥湿化痰，常用于治肝胃气滞、胸胁胀痛、胃脘痞满、食少呕吐、咳嗽痰多等症。梗米健脾养胃、除烦渴。

诸味煮粥食用，具有健脾和胃、疏肝理气、消食化痰的功效，对气滞性胃炎可以起较好的治疗效果。▲

胃溃疡

元胡吴茱萸敷肚脐

胃溃疡属中医“胃脘痛”“吞酸”范畴，如患者出现胃部胀痛、痛及胁部，每因情绪波动而发作或加重、嗳气则舒等症状，可能属于肝气（火）犯胃证表现，治疗宜疏肝行气或清泄肝火。

取元胡、吴茱萸、青皮、川楝（音liàn）子各等量，共研细末，装瓶密封备用。用时先用75%医用酒精消毒脐部及四周皮肤，将药粉填满脐孔，用纱布固定，每天换药一次，10天为一个疗程。方中，川楝子名为金铃子，本品苦寒降泄，能清肝火、泄郁热、行气止痛，为君药。元胡行气活血，擅长止痛，能增强川楝子理气止痛之功，为臣药。两药合用为著名的“金铃子散”，既能行气止痛，又可疏肝泄热，使气血畅、肝热清，诸痛自愈。吴茱萸有散寒止痛、降逆止呕之功，入肝经能疏肝气郁滞，入胃经可止痛，令胃和寐安。研究表明，吴茱萸含挥发油等，有明显抗胃溃疡作用。青皮疏肝破气、消积化滞，《本草备要》记载它能“治肝气郁结，胁痛多怒”。诸味合用，可起到疏肝理气、和胃止痛的作用。敷脐是一种外治法，肚脐（神厥穴）皮肤薄嫩，施药此处便于渗透、吸收，刺激此穴还有调节脏腑、疏通气机功能。本方法有穴效、药效两重作用，用于肝胃不和引起的胃脘胀痛、喛气吞酸当有较佳效果。

治疗期间，患者须保持精神愉快，避免生气发火，饮食注意清淡，禁吃辛辣食物。▲

胃寒疼痛

丁香草寇四味煮粥

胃寒是指脾胃阳气虚衰，或过食生冷、寒邪进入人体，导致阴寒凝滞胃腑的证候，主要症状有胃脘痛、得温痛减、呕吐清涎、口淡喜热饮等。治疗时应以温胃止痛为原则。

取丁香、草寇、肉桂各5克，干姜5片，粳米50~100克，先将四味研为细末，与粳米同煮成粥，可加白糖少许。本方中，丁香温中散寒，善于降逆，为治胃寒呃逆、呕吐的要药。丁香治虚寒呃逆，常与干姜合用；治脾胃虚寒、吐泻，可配伍砂仁、草蔻、肉桂等中药。草蔻性温味辛，能健脾燥湿、开胃止呕，用于脾胃虚弱或湿郁寒滞引起的不思饮食、呕逆脘痛效果较好。肉桂性大热，能补火助阳、引火归元、散寒止痛，主治阳痿、宫冷、心腹冷痛、虚寒吐泻等症。研究表明，肉桂提取物能抑制胃酸分泌、滋养胃黏膜，促进炎症愈合。干姜性大热，可温中逐寒，长于温阳气、驱脾胃之寒邪，常用于脾胃寒证，也能治疗阳气不足之虚证。粳米（大米）能补中益气、健脾养胃。四味煮粥食用，祛寒温胃功效显著。

不过，胃寒者平时还要注意保暖，饮食有规律，避免暴饮暴食，忌吃生冷食物。▲