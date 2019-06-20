荔枝干陈皮煲瘦肉 消暑理气
广东的夏至意味着更炎热的天气到来，一种特别的味道是这个时候最需要的。
推荐：广东省中医院临床营养科
主要功效：消暑理气
推荐人群：夏至阳盛极阴始生，借助自然界阳气温养滋补最当时，适合一般人群。
材料：荔枝干40克，麦冬10克，莲子10克，陈皮 一小角，猪肉150克（3人量）。
烹调方法：荔枝干去壳，取果肉和荔枝核，用水泡发；陈皮稍冲洗；猪肉洗净切大块；将所有材料放入汤煲中，加水约1500毫升，以大火煮开后转小火，煮约一个小时，加盐调味即可。
汤品点评：明天迎来夏至。在夏季岭南佳果中，很多人喜欢吃荔枝。其实荔枝除了可以当水果吃，还可以用来煲汤。它去壳以后泡发了煮汤，味道很清甜。从中医的角度说，夏至太阳直射北回归线，是北半球阳气最盛的时候，如果此时我们借助大自然的阳气，来煮温养滋补的汤水，对于虚寒性疾病的防治自然是事半功倍。煲这款荔枝干汤水正当时。众所周知，荔枝温阳，当作水果多吃容易上火。如果我们用它来煮汤，就不会那么容易上火。另外，我们还特地不去除荔枝核，荔枝核虽然也是温性的，但是却有沉降之性，能把阳热往下沉，化为身体所用。而且荔枝核还有理气散结的功效，配合莲子、麦冬有清心的功效。如果你感觉近日心情烦躁，喝这款汤水也非常不错。
荔枝干陈皮煲瘦肉汤水清澈，很适合炎热的季节。
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