河北读者沈女士咨询：我父亲有风湿病，最近天气转凉，关节又开始疼了。当地医生推荐了一个止痛方：取白芥子适量，研成末，用50℃左右温水调成糊状，均匀摊在布上（药膏厚度约1厘米），贴于病变关节部位，1小时后取掉，用温水洗净皮肤，一般用药数分钟后，疼痛就能明显减轻。3天1次，连用3次。请问这个方子可以用吗？

成都中医药大学中医药情报研究部副研究员蒲昭和解答：中医将风湿病归为“痹症”范畴，认为是风、寒、湿之邪阻塞经络，使气血运行不畅所致。

白芥子粉外敷治寒湿性关节疼痛效果较佳，有效率可达95%。其有祛风散寒、逐湿通络、消肿止痛的功效，主治寒痰喘咳、胸胁胀痛、痰滞经络、关节麻木、疼痛等症。白芥子煎服多用于祛痰除饮，外用则长于通经络、消肿痛。《日华子本草》记载，白芥子“治风毒肿及麻痹，醋研敷之”。它是中医“发泡疗法”的常用药物，药粉经水解后会对皮肤产生发热、发红，甚至起泡的刺激作用，进而达到通经络、调气血的作用。如果关节有瘀血阻滞、红肿疼痛，在调糊时可适量加点醋，止痛消肿更好。本方法也可用于肩周炎、网球肘、坐骨神经痛、腰肌劳损等引起的疼痛。

需注意，一般贴敷时间应控制在半小时到2小时。如贴后出现较强烧灼或疼痛，可提前取下；如只感觉发痒、发热，且有舒适感，可延长贴敷时间。用药1天后，如有局部瘙痒，是正常反应，停药后会自行消失。但皮肤有溃破者不宜使用。