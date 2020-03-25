专家解析：类风湿关节炎的前世今生

有两种疾病大家往往是“傻傻分不清”，“风湿性关节炎”和“类风湿关节炎”仅仅一字之差，但分属不同科室，前者属于骨科疾病，后者则是风湿免疫科的常见疾病。春季是类风湿关节炎发病或复发的高危时节。2020年3月25日（周三）10：00，“人民好医生”客户端将邀请北京协和医院风湿免疫科主任曾小峰教授，来为我们解答类风湿关节炎的成因到底是什么？

专家介绍

曾小峰，

北京协和医院风湿免疫科主任、博士生/博士后导师

国家皮肤病与免疫疾病临床医学研究中心主任

亚太风湿病学会联盟（APLAR）副主席

中国医师协会常务理事及风湿免疫科医师分会会长

中华医学会风湿病学分会前任主任委员

中国免疫学会临床免疫学分会副主任委员

中国康复医学会骨与关节及风湿病分会候任主任委员

擅长：疑难风湿免疫性疾病包括系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、血管炎、肌炎、皮肌炎、硬皮病、干燥综合征等的诊断与治疗。

类风湿性关节炎的典型关节表现

类风湿关节炎发病年龄多半在20～60岁这个年龄段发作，并且女性的发病率要远远高于男性，早期常伴有乏力、全身不适以及发热等症状出现，而当病情发展到关节表现时，常可表现为以下5个：

1.晨僵

晨僵几乎是类风湿关节炎患者都会出现的一类关节表现，它最大的特点就是在静止不动后出现较长时间的僵硬，尤其是在早晨起床后的这个阶段最为显著。

2.关节痛

关节痛可以说是类风湿最早出现的关节症状，其疼痛部位最常见为腕关节、掌指关节，其次则是足趾、膝关节和髋关节等，比较突出的特点是，这类关节疼痛呈对称性、持续性，病情往往还有压痛出现。

3.关节肿

出现关节肿胀的情况往往属于病程较长的一类情况，其主要是由滑膜慢性炎症后出现肥厚而引起的，最常见的肿胀部位以腕关节、掌指关节、膝关节多见，也是呈现对称性。

4.关节畸形

当类风湿到晚期时，患者还可能出现关节畸形的情况，这是由于滑膜炎的存在进一步破坏了软骨和软骨下骨质所造成的，常见的畸形如出现手指关节的半脱位如尺侧偏斜、天鹅颈样畸形等；

5.关节功能障碍

关节功能障碍根据关节肿痛和畸形程度存在不同的等级差异性，一般可以将其分为4个等级，随着等级的升高，关节活动受限的程度也将越来越大，最为严重者自理能力也会丧失。

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