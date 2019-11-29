白术黄酒 治骨质增生
成都中医药大学中医药情报部副研究员 蒲昭和
骨质增生又称骨刺，中老年人易患，好发于膝部、足跟、颈椎、腰椎等处。中医认为，骨刺多是老年肝肾不足、气血虚少引起筋脉失养或血瘀脉阻所致。
推荐一个缓解骨质增生不适的方子：取白术100克，研成细粉，每次取药粉10克，加入黄酒适量，调成糊状，摊在纱布上，外敷于疼痛关节处，用医用胶布固定，3日换药1次，3次为1个疗程，连续外敷3个疗程。此方适用于颈、腰关节的骨刺。
方中，白术味甘性温，有健脾益气、燥湿利水等功效。宋代《鸡峰备急方》曾记载一病例：“察见牙齿日长，减至难食，名曰髓溢病。用白术煎汤，漱服即愈”。中医有“肾主骨”“齿为骨之余”之说，即骨、齿都与肾有关。此处所言的“髓溢病”，与骨刺同属骨组织的病理性增生。肾属水，脾属土，土能克水，肾水外溢与脾土有关，是土虚不能克水使然，故用白术补土以制水。受此启示，现在有医生采用单味白术研末敷治或煎水熏洗骨刺，证明其对骨刺（特别是跟骨、颈椎骨刺）确有效果。现代研究显示，白术成分有镇痛、抗炎、调节免疫力等作用。黄酒能活血化瘀、温通经络，白术细粉用黄酒调敷或熏洗，有助药物渗透骨质增生部位或抵达病变的肌肉、关节、骨膜，这样就能促使局部血管扩张，血流加快，改善病变部骨膜组织的营养，还能清除炎症性物质。
白术煎水熏洗也有效果，可取白术30~50克，加水2升，煎煮半小时，取药液熏洗患部，1日1次，每次熏洗15分钟，10天1个疗程。
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