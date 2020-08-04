吹空调鼻炎来犯？苍耳子了解下

炎热夏季，空调处处不可或缺。然而鼻子稍敏感的人，吹空调后鼻炎症状就开始来犯，出现鼻痒、流清涕、打喷嚏。这也是夏季鼻炎发生率升高的原因之一。广东省中医院耳鼻喉科主任医师李云英教授向大家介绍一款鼻炎名药——苍耳子，既可茶饮，又可煲汤，还可外敷。

鼻科常用药，但也别过量

李云英教授表示，苍耳子能祛风散寒、解表祛湿、宣通鼻窍、通络止痛，常用于感冒鼻塞、喷嚏流涕，风寒头痛，风湿麻痹，四肢挛痛等症。现代药理研究发现，苍耳子有抗菌消炎、降血糖、抗过敏等作用。

但李云英也提醒，苍耳子使用时要注意：①气血亏虚、阴虚火旺所致的眩晕头痛忌用。属热证的不宜单用；②常用量3~10g，过量易中毒。入药必须炒制，严禁生品入药；③孕妇慎用。

既可食疗，又可外敷

苍耳子治鼻炎有妙用，不同用法适合不同人群。

①苍耳子茶：古代有治疗鼻炎名方苍耳子散（苍耳子、辛夷花、白芷、簿荷），治疗急、慢性鼻炎，过敏性鼻炎，鼻窦炎。平日鼻塞，流清涕，打喷嚏者可用苍耳子6克、辛夷花6克、白芷5克、簿荷3克，加茶叶适量、葱白3根，放入清水2碗，文火煎沸后15分钟即可饮用。

②红枣苍耳猪鼻汤：红枣10枚、苍耳子10克、猪鼻1个，清水1000克，同煮，喝汤。有补血通窍作用，适用于体质虚寒，鼻塞涕清者。

③鼻炎灵油：苍耳子30-40枚，香油30g。先把苍耳子轻轻捶破，加香油，以文火煮开，去苍耳子，待油冷后备用。每晚睡前以棉签蘸药液涂鼻腔内，每天一次，两至三周为一个疗程。用于治疗急、慢性鼻炎，萎缩性鼻炎，特别是鼻塞、鼻腔干燥疼痛者。

④研粉外敷：取苍耳子少许，研为细粉，备用。治疗时病人取仰卧位，先用鸡蛋清均匀敷于外鼻皮肤上，再将药粉均匀撒在鸡蛋清上，每晚临睡前外敷，第二天早晨清水洗掉，每日1次。用于治疗各类鼻炎。

（羊城晚报记者 林清清 通讯员 宋莉萍 徐宁聪）