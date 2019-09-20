十类常用药儿童禁忌多

在生长发育期，孩子的各脏器和身体机能不断地成熟完善。在这个过程中，不同年龄阶段的儿童，其体重、体液含量、体表面积、器官功能等生理因素都存在着一定的差别，因此服下的药物在儿童体内的吸收、分布、代谢、排泄过程也不尽相同。

所以，儿童安全用药问题很重要。切记，儿童不是“缩小版”的成人，一些成人可以正常使用的药物，因儿童生长发育的特点，就需要禁用或慎用。主要涉及以下10类药物。

抗菌药物

众所周知，抗菌药物是对抗病原性微生物所引发感染的利剑，但儿童若不合理使用，却可能引起严重后果。例如环丙沙星、诺氟沙星、左氧氟沙星、莫西沙星等喹诺酮类抗菌药物，18岁以下的儿童是禁用的，因为该类药物可导致关节、软骨的发育障碍，进而影响儿童的生长发育。

氯霉素可导致再生障碍性贫血、灰婴综合征、肝功能衰竭等严重问题，新生儿与早产儿要禁用，儿童慎用。

四环素类药物，8岁以下小儿禁用。它可导致牙釉质发育不全，造成黄染并终生都可能不消退，甚至还可能抑制儿童的骨骼发育。

氨基糖苷类抗菌药物，如庆大霉素、链霉素、阿米卡星等，由于存在肾毒性、耳毒性，6岁以下儿童应当禁用。这类药物可以引起听力下降，甚至导致不可逆性的耳聋和耳鸣，且与呋塞米等强效利尿剂合用会加大其肾毒性和耳毒性，与头孢唑啉合用时还可引起肾衰竭。

磺胺类药物，2个月以下的婴儿应当禁用，其可与胆红素竞争血浆蛋白上的结合位点，导致游离胆红素增高，而新生儿的乙酰转移酶系统尚未发育完善，从而增加了发生核黄疸的风险。

呋喃妥因、呋喃唑酮，一个月以内的新生儿应禁用，其可引起新生儿溶血性贫血、多发性神经炎等不良反应。

此外，硝基咪唑类药物，如甲硝唑、替硝唑与奥硝唑等可引发癫痫及周围神经病变，12岁以下禁用注射液。

目前临床共识是，儿童能够安全使用的只有青霉素（但要注意皮试的问题）和头孢菌素，且以口服为主。

退烧药物

儿童发热是较为常见的症状，解热镇痛药也较为常用，其中对乙酰氨基酚（如泰诺林）与布洛芬（如美林）是最安全的药物，为世界卫生组织所推荐。然而，不合理的重复、超剂量使用这些“安全药物”，也可引发严重不良反应，如对乙酰氨基酚过量使用（我国一般建议不能超过2克/天）可引起肝毒性反应，严重时可致肝衰竭。

阿司匹林虽是世界上最广泛使用的解热镇痛药，且对人类的健康贡献非常大，但却是儿童的禁用药，可能引起瑞氏综合征（一种严重的药物不良反应）。

尼美舒利用于儿童退热时，已发生多起中枢神经系统及肝脏造成的损伤案例，因此12岁以下儿童禁用。

此外，2岁以下儿童禁用萘普生，14岁以下禁用双氯芬酸钠，15岁以下禁用美洛昔康，儿童禁用吡罗昔康。

驱虫药物

哌嗪类驱虫药存在潜在的神经肌肉毒性，1岁以下儿童禁用。阿苯达唑可致脑炎综合征、迟发性脑病，2岁以下儿童禁用。

抗过敏药

氯雷他定对于2岁以下儿童使用的安全性尚不明确，不推荐使用。酮替芬3岁以下儿童不宜服用。新生儿与早产儿应禁用氯苯那敏、苯海拉明，其可抑制中枢，甚至引起胃肠功能紊乱、食欲亢进等。异丙嗪可致2岁以下儿童呼吸抑制甚至死亡，2岁以下儿童禁用。氮卓斯汀滴眼液不推荐4岁以下儿童使用，鼻喷剂不推荐5岁以下儿童使用。临床上儿童抗过敏以西替利嗪滴剂（仙特明）较为常用。

抑酸剂

西咪替丁可穿透血脑屏障，具有一定的神经毒性，16岁以下儿童不推荐使用。雷尼替丁偶有报道可致肝细胞性、胆汁郁积性或混合型肝炎，连续使用后对小儿的肝、肾、血液、内分泌系统有损伤，8岁以下儿童禁用。

止泻药

小儿腹泻是常见病症，止泻药也较为常用。止泻药中，复方地芬诺酯2岁以下儿童禁用，其对中枢神经系统有抑制作用，极易导致小儿中毒，表现为皮肤潮红、发热、易激惹等症状。

洛哌丁胺2岁以下儿童禁用，可引起过敏性休克、麻痹性肠梗阻、意识障碍等不良反应。

胃动力药

1岁以下儿童应当慎用多潘立酮、莫沙必利等，其可能造成心律失常、心脏骤停、猝死等严重不良反应。必须服用时，切记不能长时间、大剂量服用。

神经系统药物

此类药物不良反应较多，儿童使用需慎重。奥氮平在18岁以下人群中未做过相关研究，不宜使用；利培酮15岁以下儿童禁用；丙米嗪6岁以下儿童禁用，6岁以上酌情减量使用；哌甲酯（利他林）有抑制生长发育的报道，6岁以下儿童应尽量避免使用。

中药

中药存在很多不确定性，有些对儿童也是一种用药隐患，如雷公藤，有免疫抑制作用，对性腺有明显抑制作用，儿童禁用。含有朱砂等毒性药材的化风丹，儿童也应禁用。具有激素样作用的鹿茸，可影响小儿的发育，儿童禁用。滋补类中药人参、蜂王浆等可能致儿童性早熟，必须慎重服用。

此外，儿童用中药，应在中医理论的指导下，进行辨证用药。即使是非处方药，也要咨询医生的建议才能使用。

镇静催眠药

阿普唑仑（佳静安定）18岁以下慎用；利眠宁6岁以下儿童应减量使用；唑吡坦（思诺思）由于缺乏相应的临床研究资料，不应用于18岁以下的患者；佐匹克隆15岁以下儿童不宜使用。▲