防中暑，有哪些药可供你选？
张华 魏星
三伏天，气温飙升，炽热难当。恰值暑假，不少人外出旅游，稍不注意被暴晒几日，很可能引发中暑。广州市第一人民医院药学部药师郑智敏说，很多人拿藿香正气类药物当作防中暑的药物使用，实际上这类药属于温燥型的制剂，用于预防中暑，实犯了中医“虚虚之戒”，起不到预防中暑的作用。
郑智敏说，《中国药典》中对藿香正气类药物的主治描述：用于外感风寒、内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒。夏天天气变化无常，时晴时雨，当室外酷热室内空调温度过低时，人在这种温差大的环境下乍热乍寒；抑或人们为了解热，贪凉猛吃生冷食物，猛吹风扇空调，易受风、寒、湿邪的侵袭引起夏季暑湿感冒、胃肠炎等疾病，出现头痛、发热无汗、胸闷恶心、头晕乏力、昏昏沉沉、食欲不振、呕吐、大便溏泄等症状，此时服用藿香正气类的药物比较合适（注意：藿香正气水含酒精，驾驶员、高空作业者慎用）。
广州市第一人民医院药学部副主任中医师卢兰芳推荐预防中暑的药物如下：
1. 十滴水（主要成分：樟脑、干姜、大黄、小茴香、肉桂、辣椒、桉油等）。
适用于因中暑而引起的头晕、恶心、腹痛、胃肠不适。暑热兼湿，使脾胃升降失常，有恶心、胃肠不适、腹痛等症状，可急服十滴水。
禁忌：孕妇忌用，驾驶员、高空作业者慎用
2.仁丹（主要成分：陈皮、檀香、砂仁、豆蔻去果皮、甘草、木香、丁香、广藿香叶、儿茶、肉桂、薄荷脑、冰片、朱砂等）。
适用于中暑引起的恶心呕吐、胸中烦闷、头目眩晕、晕车晕船、水土不服等。
禁忌：孕妇不宜，婴幼儿及儿童不宜服用;长时间服用有肝肾损害，肝肾功能不全者需在医生指导下用药。
3.六一散（主要成分：滑石粉、甘草）。
用于感受暑湿所致的发热、身倦、口渴、泄泻、小便黄少，调服或煎服。外用可治痱子。
禁忌：孕妇及小便清长者慎用。
4.风油精（主要成分：薄荷脑、水杨酸甲酯、樟脑、桉油、丁香酚等）/清凉油（主要成分：薄荷脑、薄荷油、樟脑油、樟脑、桉油等）。
外搽太阳穴或患处可防治中暑头痛、头昏、伤风感冒、关节疼痛，并可治疗蚊虫叮咬。
禁忌：孕妇不宜。（记者 张华 通讯员 魏星）
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