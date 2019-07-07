儿童机体尚未发育成熟，全身组织和器官均处于生长发育阶段，功能不完善。相比成人，药物在儿童体内不能充分代谢，易引起毒副作用。因此儿童用药需更加谨慎，以下10种常见药应慎用。

1.解热镇痛药。阿司匹林具有解热镇痛抗炎的效果，但儿童应慎用。儿童服用阿司匹林，可能损伤肝脏和大脑，导致肝肾衰竭、脑损伤，甚至死亡。

禁忌年龄：16岁以下禁用阿司匹林，2岁以下禁用萘普生；12岁以下禁用尼美舒利；14岁以下禁用双氯芬酸；15岁以下禁用美洛昔康、吡罗昔康。

2.氨基糖苷类抗生素，如庆大霉素、阿米卡星、链霉素、卡那霉素等，具有耳毒性和肾毒性。儿童肾脏功能尚未发育成熟，服用该类药物后排泄较慢，半衰期延长，使用过量会导致听力下降，严重者可使听神经发生变性和萎缩，从而导致不可逆性的耳聋。

禁忌年龄：6 岁以下禁止使用，6岁以上慎用。

3.四环素类抗生素，如四环素、土霉素、多西环素、米诺环素等，可引起腹泻、呕吐、牙釉质发育不全及黄染，还会导致骨骼发育迟缓。

禁忌年龄：8岁以下禁用。

4.喹诺酮类抗生素，如环丙沙星、左氧氟沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、莫西沙星等。喹诺酮类药物可致骨关节病变，影响儿童生长发育，导致软骨发育障碍。

禁忌年龄：18岁以下不宜使用。

5.大环内酯类抗生素，如红霉素、琥乙红霉素等，有肝毒性，易导致儿童肝脏损伤、肝功能衰竭、药物性肝炎，甚至死亡。

禁忌年龄：2个月以内婴儿禁用，2个月以上慎用或在医生监护下使用。

6.磺胺类抗生素，可与胆红素竞争在血浆蛋白上的结合部位，导致游离胆红素浓度增高。新生儿肝功能不完善，故易发生高胆红素血症和新生儿黄疸。

禁忌年龄：2个月以下婴儿禁用。

7.止泻类药物，如复方地芬诺酯（地芬诺酯、阿托品）易导致小儿中毒；洛哌丁胺易引起过敏性休克、麻痹性肠梗阻、急性肾功能衰竭、意识障碍等；药用炭吸附作用强且无选择性，能影响胃蛋白酶、胰酶等消化酶的活性，减少维生素的吸收，长期应用可致小儿营养不良。

禁忌年龄：2岁以下禁用复方地芬诺酯、洛哌丁胺；3岁以下小儿避免长时间应用药用炭。

8.抗过敏类药物。氯苯那敏、赛庚啶、苯海拉明等，可导致中枢兴奋、烦躁不安、失眠或癫痫发作等，过量服用还可引起心动过速、心脏传导阻滞或心律失常。

禁忌年龄：新生儿和早产儿禁用，2岁以下慎用。

9.驱虫类药物，如阿苯达唑、哌嗪、噻嘧啶、苦楝皮等，这类药都有一定的毒性和副作用，如引起头晕、头痛、呕吐及肝功损害，对儿童具有潜在的神经肌肉毒性，应避免长期或过量服用。阿苯达唑可导致脑炎综合征、急性脱髓鞘脑炎、迟发性脑病。

禁忌年龄：5岁以下禁用苦楝皮，2岁以下禁用阿苯达唑，1岁以下禁用哌嗪、噻嘧啶。

10.镇静催眠药，如哌醋甲酯可导致食欲减退、失眠，偶见腹痛、心动过速和过敏。地西泮的不良反应较多，儿童要禁用。

禁忌年龄：6岁以下避免使用。（首都医科大学附属北京朝阳医院副主任药师 宫丽丽）