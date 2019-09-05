中医认为，“百病皆因痰作祟”“怪病多痰”，因此，祛痰邪是防病治病的一大方法。

痰邪是指人体正常的水液由于输布、代谢异常，停留于脏腑、经络、四肢、关节等处形成的病理产物，我们平时所说的喉间有痰鸣音、咯吐痰涎是痰邪的一种形式，中医称之为“有形之痰”，多由肺部疾患引起。此外，中医还有“无形之痰”，它无形无物、咯吐不出，是指停聚于人体肌肤腠理、脏腑经络、关节孔窍等处，夹杂其他邪气的看不见的致病因素。例如痰浊停阻于肌肤腠理，表现为形体肥胖；阻滞于经络关节，会引起肢体麻木、偏瘫；痰邪壅滞于胸膈，会出现胸闷、呕吐、恶心等症状。

痰邪致病缠绵难愈，这是因为人体输布代谢津液功能出现了异常，水液长期停聚体内导致。“冰冻三尺非一日之寒”，想要祛痰除湿，需慢慢调理，这里给大家介绍一套“两穴配一汤”的方法，坚持做祛痰效果很好。

按揉两穴。两穴即阴陵泉和丰隆。足太阴脾经的合穴属水，又专主“逆气而泄”，阴陵泉（小腿内侧，膝关节内侧凹陷处下方）是足太阴脾经中补脾除湿祛痰的要穴，可健脾化湿、利水消肿。丰隆（小腿外侧外膝眼和外踝尖两个点，连成一条线，取这条线的中点）为足阳明胃经的络穴，络通于足太阴脾经，是人体的祛痰要穴。以上两个穴位，每天拇指按压或顺时针按揉，每次20~30次。

二陈汤。二陈汤出自于宋代《太平惠民和剂局方》一书，方中配伍半夏、陈皮、茯苓、生姜、甘草、乌梅六味药材，以燥湿化痰为主，同时还有理气、健脾、利湿等功效，是祛痰方剂中的翘楚。方中的两味君药半夏、陈皮均是陈年者入药为佳，疗效更好，所以命名为“二陈汤”。具体配伍方法：半夏15克、陈皮15克、茯苓9克、甘草5克、生姜3克、乌梅1枚，水煎服用。▲