老吹空调，喝乌梅生姜饮

广东省名中医、广东省中医院副院长 杨志敏

炎炎夏日，白天在办公室、晚上睡觉时，人们都离不开空调。长期天天吹空调，很多人都会感到不适。推荐这样的人群常喝乌梅生姜红糖饮。

具体做法为：取乌梅1个（去核）、生姜1~2片、红糖适量。将乌梅去核，乌梅肉洗净切碎，生姜洗净切丝，同红糖一起放入保温杯中，沸水冲泡半小时即可。中医认为，乌梅味酸、微涩，性平，搭配生姜辛酸化甘，配合红糖酸甘化阴，有养阴生津的功效，能促进食欲，防止食物在胃肠中腐化，且生姜能够温中暖胃，红糖补血健脾。因此，此款茶饮适合长期处于空调下干燥环境的人群饮用，能够辅助缓解疲劳、增强抵抗力。对于温补容易上火，进食冷食又易腹泻者同样适用。

另外，生姜是否去皮也有讲究。中医认为，生姜性温，而生姜皮性凉，具有行水消肿的作用，故“留姜皮则凉，去姜皮则热”。生姜连同姜皮食用，能调和寒热，使性质更加平和，易于大众接受。但对于虚寒和阳虚体质，或者用于治疗风寒外感时，生姜应该去皮再食用。

需注意，本茶饮味酸，有一定收敛作用，咳嗽痰多、夜眠打鼾等痰湿体质者忌食；妇女月经期及产前产后也不应食用。容易上火之人，可将红糖改用冰糖。▲