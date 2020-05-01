甘草是中医临床最常应用的药品之一。甘草性平，味甘，归十二经，是一种补益中草药。生甘草能清热解毒，润肺止咳，调和诸药性；炙甘草能补脾益气。

南朝医学家陶弘景将甘草尊为“国老”，并言：“此草最为众药之王，经方少有不用者，犹如香中有沉香也。”“国老”，即帝师之称。把甘草推崇为药之帝师，其原因正如李时珍在《本草纲目》中所释：“诸药中甘草为君，治七十二种乳石毒，解一千二百草木毒，调和众药有功，故有‘国老’之号。”

甘草作用诸多。用于气喘咳嗽，可单用，亦可配伍其他药物应用。如治湿痰咳嗽的二陈汤，治寒痰咳喘的苓甘五味姜辛汤，治燥痰咳嗽的桑杏汤，治热毒而致肺痈咳唾腥臭脓痰的桔梗汤，治咳唾涎沫的甘草干姜汤等。另外，风热咳嗽、风寒咳嗽、热痰咳嗽亦常配伍应用。

甘草天生性甘平，药性和缓，与寒热补泻各类药物通用，能缓和烈性或减轻毒副作用，有调和百药之功。纵观抗疫药方剂，多用清解祛湿之品，药性稍显峻猛，甘草调和诸药是抗疫方剂中频繁上镜的原因之一。甘草本身亦有润肺止咳、祛痰生津之功，清热泻火解毒之效，可用于咽喉肿痛、口舌生疮、痈肿疮毒等。能缓解疫情中多发症状也是其在抗疫方中受重视的又一原因。

现代药理学发现，甘草有抗炎和抗变态反应的功效，因此在西医临床上主要作为缓和剂，缓解咳嗽，祛痰，治疗咽痛喉炎。甘草可提取甘草甜素，还可提取甘草甙或甘草次酸，这些成分有去氧皮质酮类作用，对慢性肾上腺皮质功能减退症有良好功效。甘草制剂还能促进胃部黏液形成和分泌，延长上皮细胞寿命，有抗炎活性。甘草的解毒功能，主要是甘草酸分解的葡萄糖醛酸与毒素发生反应的结果。

实验证明，甘草及各种制剂能消除或降低氯化铵、组织胺、水合氯醛、苯砷、升汞的毒性；对河豚毒、蛇毒、白喉毒素、破伤风毒素也有一定的解毒作用。甘草经水解后可释出葡萄糖醛酸与含有羟基或羧基的毒物结合解毒。此外，甘草甜素对毒物有吸附作用，其解毒作用与吸附率成正比关系。与药用炭一样，在胃内吸附毒物，减少毒物吸收而起到解毒。甘草醇提取物及甘草次酸在体外对金葡菌、结核杆菌、大肠杆菌、阿米巴原虫及滴虫均有抑制作用。甘草次酸在试管内能增强小檗碱抑制金葡菌的作用。甘草制剂对多种皮肤炎症及皮肤过敏性疾患均有一定疗效，如接触性皮炎、过敏性皮炎、湿疹、皮炎皮疹等。用于眼科治疗疱疹性结膜炎、巩膜炎、急性虹膜睫状体炎等亦取得较好疗效。对治疗原发性血小板减少性紫癜有一定效果。此外，甘草还具有抗溃疡、抗炎症、降血脂以及镇痛、解痉等功效。

新冠病毒本身不会直接导致组织器官损伤，但病毒在繁殖的过程中会产生大量的炎症因子和氧自由基，损伤靶向器官比如肺部，导致呼吸衰竭。科研人员及临床医生迫切想寻找一个物质，既能够抗炎症风暴，又不抑制免疫，最后找到了甘草酸，也为缓解此次疫情症状作出了贡献。（作者系北京朝阳中医医院副主任医师王红蕊）