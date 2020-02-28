天气干燥，很多人会感到面部紧绷、口唇干燥，有些人甚至出现皮肤起皮、嘴唇干裂、流鼻血、心烦气躁等症状。中医认为，这多是津液缺失导致的。大家常有不解：津液缺失就是缺水吗？补津液是不是多喝水就行了？其实不然。

中医认为，津液是人体一切正常水液的总称，包括汗液、唾液、髓液等。《灵枢经·决气第三十》中记载：“腠理发泄，汗出溱溱，是谓津。”“谷入气满，淖泽注于骨，骨属屈伸，泄泽补益脑髓，皮肤润泽是为液。”也就是说，津的流动性强，能渗入血脉和孔窍，滋润肌肤、温养肌肉；液的流动性小，灌注于骨节、脏腑等，其功效主要为濡养骨髓、脏腑。津和液虽有区别，却相互渗透、补充，所以常常并称。

津液遍布全身，日常饮食是津液的主要来源，帮助津液深入身体各处，要依靠多个脏腑联合作用， 其中最为密切的是肺、脾、肾三脏。其中，肺主一身之气，人体津液运行全靠气推动，故有肺主水道之说；脾主运化，其功能是将胃中水谷精微上奉至心肺，进而输布至全身；肾为水脏，负责人体水液代谢。因此，当津液亏损，就需要多个脏腑共同调理，只喝水是远远不够的。

临床中，津液缺失的人群，常以滋阴法治疗。同时，调整生活方式，可以减少津液耗伤，也可预防津伤出现。

1.不熬夜。熬夜会严重影响人的正常生理代谢，容易导致人体津液气血耗伤。

2.畅情志。焦虑、抑郁等长期较大的精神压力，容易导致脏腑气机郁结，郁而化热，耗伤人体津液。因此，调畅情志，用合适方式减轻压力、放松心情非常必要。

3.适当运动。长期伏案学习工作、缺乏运动，会导致气血运行缓慢，引起津液亏损。适当运动可加速气血运行，促进津液流通。

4.规律饮食。嗜食辛辣油腻等刺激性食物的人群，往往比饮食清淡的人群更容易出现津伤，这是由于辛辣油腻之物多为温燥之品，本身就易耗伤胃肠津液。经常性不规律饮食会加重脾胃负担，脾胃为人体气血津液生化之源，脾胃受损可直接导致津液损伤。因此，平时应多喝温水，多吃新鲜蔬果，少吃辛辣刺激食物。

对于已经有津液损伤的人群，可服用以下食疗方调护。1.生地黄粥：取生地黄汁20毫升、酸枣仁28克、大米50克；生地黄汁中加入酸枣仁，加入适量清水煮30分钟，再加入大米，米熟即可食用。2.萝卜百合粥：取大萝卜5个、百合20克、大米50克；萝卜煮熟后榨汁，萝卜汁中加入百合、大米、适量清水，米熟即可食用。▲