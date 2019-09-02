“创新药物+患者指南”，有望提高卵巢癌患者生存质量

近日，由中国临床肿瘤学会（CSCO）与再鼎医药共同举办的“首届CSCO-再鼎肿瘤学高峰论坛”在京举行。会议对包括卵巢癌、脑肿瘤在内的中国癌症诊疗现状与前沿创新成果进行了探讨。

中国临床肿瘤学会理事长、同济大学附属东方医院李进教授表示：“近年来，中国生物医药行业的创新能力有了较大提升，生物医药已步入开放式创新的3.0时代，这为中国肿瘤领域的发展提供了新机遇。”

发现晚、难治疗、高复发，卵巢癌患者面临严峻挑战

近年来，我国生物医药领域研究能力显著提升，部分技术率先实现突破，但仍面临基础研究薄弱、核心技术掌握少，以及具备国际竞争力较强的大型制药企业缺乏等问题。公开数据显示，目前我国恶性肿瘤的5年相对生存率约为40.5%，与10年前相比提高约10%，但与发达国家仍存在一定差距。

以卵巢癌为例，由于发现晚、难治疗、高复发、治疗效果不好，卵巢癌一直是中国妇女面临的严重疾病负担。据国家癌症中心最新发布的数据显示，10年来卵巢癌5年生存率仅提高0.4%，几乎无明显改善。

中华医学会妇科肿瘤学分会主任委员、浙江大学医学院附属妇产科医院谢幸教授表示：“卵巢癌作为一种实体瘤，其类型非常复杂，而且其最大的特征是难以早期发现，一经发现四分之三的患者都是晚期，治疗效果也很差。我们尝试了各种各样的手段，但近十年卵巢癌的治疗现状几乎没有什么改变，这确实是对全世界医生的挑战。”

图：浙江大学医学院附属妇产科医院谢幸教授

PARP抑制剂为卵巢癌患者带来新曙光

近年来，随着以尼拉帕利为代表的PARP抑制剂的问世和应用，高效低毒的维持治疗已成为临床专家和患者关注的热点话题，其能够延缓患者复发，给予了卵巢癌患者更多生存希望。

“如今，PARP抑制剂使得卵巢癌预后发生很大的改观，现在PARP抑制剂主要用于部分复发肿瘤的维持治疗，化疗药物达到缓解后，开始用PARP抑制剂继续维持治疗，病人的无进展生存显著延长。这使得我们看到了希望，在PARP抑制剂之前的药物，我们都看不到这样的结果，所以PARP抑制剂改变了卵巢癌的治疗现状。”谢幸教授表示。

北京协和医院妇产科副主任潘凌亚教授表示，最近几年，PARP抑制剂问世之后，卵巢癌进入了真正意义的靶向治疗年代，而且这个靶点不是只有突变的患者才有效，基本上符合生物指标的都有效。

加强肿瘤全程管理，《中国卵巢癌患者指南》“蓄势待发”

在全球，多个关注卵巢癌患者的指南已陆续出版，其内容涵盖卵巢癌疾病认知、检测与诊断、分期、规范治疗和副作用以及日常生活注意事项等疾病全程管理内容，在提升疾病系统认知的同时，为患者及家属提供了有价值的指导。在国内，目前尚无基于卵巢癌患者实际需求撰写的患者指南，给患者及家属的规范化治疗和高质量生活带来了一定挑战。

北京协和医院妇产科副主任潘凌亚教授表示：“在急需创新疗法解决临床需求的同时，为了使卵巢癌患者的生存质量得到保障，建立以患者为中心，涵盖诊断、治疗和随访的全程管理也十分重要。”

“在对病人的整个管理过程中，怎么能够早期发现复发，主要就是随诊。关于随诊，相关卵巢癌治疗指南上有非常详细内容讲应该如何跟进这些病人，如果随访过程中出现肿瘤复发，复发治疗的原则是什么。之后很多病人可能一直反复复发，到中后期，就需要非常关注肿瘤病人的生活质量，到最后病人中后期的关怀，这也是全程管理中的内容。”潘凌亚教授介绍。

北京协和医院妇产科副主任潘凌亚教授

据悉，中国医师协会妇产科医师分会将贴合中国卵巢癌患者的需求，由郎景和院士牵头，联合权威专家共同执笔启动首部《中国卵巢癌患者指南》，旨在切实提高患者对于疾病的科学认知，改善医患关系，帮助指导患者治疗以改善卵巢癌患者预后。（邓睿）