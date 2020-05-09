“甄爱小站”落地全国，卵巢癌患者全程管理体系再升级

5月8日，在第八个世界卵巢癌日到来之际，由北京爱谱癌症患者关爱基金会、中国抗癌协会妇瘤专业委员会及中国抗癌协会康复会主办，阿斯利康中国和默沙东中国联合支持的“甄爱小站”项目全国启动发布会举行。作为专注于卵巢癌患者全程管理服务的“甄爱系列”全新项目，“甄爱小站”将为患者提供科学且专业的心理康复支持，打通从线下医院渠道到线上随访平台的患者管理闭环，进一步推动全病程管理体系升级。

携手多方力量，赋能卵巢癌全程管理

卵巢癌是妇科肿瘤中最为凶险的癌种之一，生存率较低低且复发率较高。过去三十年中，卵巢癌的治疗方案以手术和化疗为主，一直缺乏新的突破。直至2018年，中国卵巢癌治疗进入靶向时代，为患者带来了更好的生存获益。

尽管国内的卵巢癌治疗手段已与国际接轨，但临床上对靶向维持治疗这种新方案的应用意识仍然有待提高。“促进卵巢癌维持治疗与全程管理意识提升，对遏制卵巢癌易复发的特性至关重要。”重庆大学附属肿瘤医院妇瘤中心主任医师周琦教授对此表示。

为了推动患者完成从手术-化疗-维持治疗的全程治疗，协同医疗机构为卵巢癌患者提供更好的长期随访、管理和康复指导服务，2019年8月，北京爱谱癌症患者关爱基金会、中国抗癌协会康复会联合启动了中国卵巢癌患者关爱中心项目，推出 “甄爱”系列项目。该项目的核心平台——“甄爱计划”，基于微信公众号搭建了便捷高效的互联网随访平台，架起了医患直接沟通的桥梁，并通过向患者提供专业的治疗、疾病管理及康复等专业指导，有效提高患者的生活质量。

“关注卵巢癌患者最迫切的需求，并提供及时有效的帮助，是我们在全国推进‘甄爱计划’和‘甄爱小站’落地的初衷。今后，我们将继续携手多方力量，以协同之力整合更多的医疗资源，帮助更多卵巢癌患者生活地更健康、更美好。” 北京爱谱癌症患者关爱基金会主席、中国抗癌协会康复会主任委员史安利教授说道。

聚焦心理支持需求，“甄爱”闭环为患者护航

许多癌症患者深受精神疾病的困扰，且不同癌种带来的精神疾病类型也会有所差异。对于卵巢癌患者来说，疾病多次复发带来的治疗压力和经济负担，使得她们易出现如焦虑、抑郁等心理问题。与此同时，年初新冠疫情的爆发一定程度影响了诊疗进程，给她们带来了严重的心理冲击，亟待社会各方的关怀和帮助。

上海交通大学医学院附属精神卫生中心王振教授指出：“心理康复对于患者的预后与生存至关重要，对卵巢癌患者心理压力的疏导，要从患者自身、家属及医护人员等多方入手，形成合力为患者提供个体化的心理支持服务，减少心理因素对疾病的不良影响，从而对患者延长生存时间和提高生活质量有所助益。”

在此背景下，北京爱谱癌症基金会与多方伙伴携手于启动了“甄爱小站”项目，邀请资深心理专家为卵巢癌患者提供针对性和互动性的心理关爱、营养咨询等多项服务，帮助患者再建治疗信心，强有力地推动了卵巢癌患者全病程管理体系的升级。据了解，第一批“甄爱小站”将在全国50多家医院落地。

“作为 ‘甄爱’系列项目又一次行动升级，‘甄爱小站’联动‘甄爱计划’打通了从线下诊疗到线上随访的患者管理闭环的‘最后一公里’。”周琦教授表示，“我们呼吁更多医疗健康工作者和社会人士关注卵巢癌这个群体，从患者的规范化治疗到治疗后康复随访的全程规范化管理，为更多卵巢癌患者实现高质量长生存保驾护航，并逐渐降低这一严重危害女性生命健康疾病的病死率，提高患者的生命质量。”